"이란 남서부 아바단 등 3곳 피격…미국 소행 추정"

▲ 이란 남부 반다르아바스 인근 해변에서 보이는 연기 기둥

호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 무력 충돌 속에 이란 남서부 아바단 등에 미국이 발사한 것으로 추정되는 발사체가 떨어져 연쇄 폭발이 일어났다고 이란 국영 IRNA 통신이 현지 시간 13일 보도했습니다.발리올라 하야티 이란 후제스탄주 보안담당 부지사는 "오늘 오후 1시 45분경 아바단 내 3곳이 적의 발사체에 피격됐다"고 말했습니다.하야티 발사체 공격으로 현재까지 1명이 부상한 것으로 파악됐다면서 부지사는 미국의 소행으로 추정된다고 주장했습니다.이후 메흐르 통신은 아바단에 대한 공격으로 최소 2명이 사망했다고 보도했습니다.이란 당국은 추가 조사 후 구체적인 사건 경위를 발표할 예정입니다.또 이날 이란 남부 게슘과 반다르아바스 일대에서도 다수의 폭발음이 잇따라 들렸다고 통신은 전했습니다.타격 목표는 게슘과 반다르아바스의 군사 시설인 것으로 알려졌으나, 현재까지 이번 공격으로 인한 추가 사상자나 중대한 시설 피해는 보고되지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)