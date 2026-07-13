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예멘 수도 사나 공항에 수차례 공습…후티 "사우디 소행"

민경호 기자
작성 2026.07.13 21:18 조회수
예멘 수도 사나 공항에 수차례 공습…후티 "사우디 소행"
▲ 예멘의 후티 지지자들

사우디아라비아가 예멘 수도 사나의 국제공항을 겨냥해 여러 차례 공습을 단행했다고 예멘의 친이란 반군 후티가 주장했습니다.

수도 사나를 장악하고 있는 후티의 야히야 사리 대변인은 현지시간 13일 텔레그램 성명을 통해 "사우디가 사나 공항을 공습했다. 긴장 완화 국면은 끝났다"고 비난했습니다.

그는 이어 "이번 침략 행위는 결코 대가 없이 넘어가지 않을 것이며, 반드시 응징할 것"이라고 경고했습니다.

이날 공습으로 사나 공항 내 활주로와 항공기 유도로가 집중 타격을 받은 것으로 알려졌습니다.

사나 공항과 인근 지역에는 대피령이 내려졌습니다.

반면 후티와 맞서는 예멘 정부는 이번 공습의 주체가 자신들이라면서 후티 측의 사우디 개입 주장을 부인했습니다.

또 공습의 목적은 후티를 지원하는 이란 항공기의 착륙을 막기 위해서라고 설명했습니다.

예멘 국방부는 성명을 통해 "이란 정권의 지원을 받는 테러 집단 후티가 예멘 국적기의 사나 공항 착륙은 차단하면서, 예멘 영토를 침범하는 이란 항공기의 착륙만을 강행하려 했다"며 "이에 따라 공항 활주로를 표적으로 삼아 타격한 것"이라고 밝혔습니다.

예멘에서는 남부에 거점을 둔 사우디 주도 아랍 연합군이 북부를 장악한 친이란 성향의 후티 반군에 맞서 수년째 내전을 벌이고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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