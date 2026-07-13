삼성전자, 3천228억 원 자사주 처분…임원 장기성과급 지급 목적

삼성전자가 임원에 대한 장기성과급 지급 목적으로 3천200억 원대 자사주를 처분합니다.



삼성전자는 임원 등의 책임경영 강화와 장기성과 창출에 대한 동기 부여 목적으로 장기성과급 중 일부를 자사주로 지급하기 위해 보유 자사주 113만 2천477주를 처분한다고 오늘(13일) 공시했습니다.



처분 규모는 이사회 결의일 전 영업일인 지난 10일 종가(28만 5천 원) 기준 3천227억 5천594만 5천 원입니다.



지급 대상은 임원 등 928명으로, 1인당 평균 3억 5천만 원에 가까운 주식을 받을 수 있을 전망입니다.



삼성전자는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로 이전 3년간 경영 실적에 따른 보상을 향후 3년간 나눠서 지급하는 장기성과인센티브(LTI) 제도를 운영하고 있습니다.



성과에 따라 평균 연봉의 0∼300%가 책정됩니다.



지난해부터는 책임경영 강화를 위해 LTI 일부를 자사주로 지급할 수 있도록 제도를 변경했습니다.



삼성전자는 "처분 예정 주식은 발행 주식 총수(보통주 58억 4천627만 8천608주)의 0.019% 수준으로, 주식 가치 희석 효과는 미미할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.