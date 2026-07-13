[날씨/XR] 전국 장맛비, 중부·호남 강한 비바람

연일 찜통더위가 기승을 부리고 있습니다.



내일(14일)부터는 장맛비가 내리면서 폭염의 기세가 조금은 누그러지겠습니다.



지금 중국 쪽에 태풍 바비에서 약화된 열대저압부가 보이시죠.



저기압이 내일 북태평양 고기압 가장자리를 따라 북한 쪽을 지나면서 내일과 모레, 전국에 장맛비가 내리겠습니다.



특히 중부와 호남 지역 중심으로 강한 비바람이 예상돼 주의하셔야겠는데요, 비가 언제부터 내릴지도 살펴보겠습니다.



비는 내일 정오 무렵을 전후해서 수도권부터 시작이 되겠고요, 밤이 되면 영남 지역까지 확대되겠습니다.



특히 밤부터 경기와 강원 북부 지역에는 시간당 50mm 안팎의 매우 강한 비가 집중되겠습니다.



강수량 살펴보겠습니다.



경기 북부에 최대 120mm 이상, 강원 북부에 최대 100mm 이상, 서울에도 최고 100mm가 예상되고 그 밖의 중부와 전북에도 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



비가 내리면서 폭염 특보는 점차 해제·완화되겠지만 영남 지역은 내일도 폭염이 극심하겠습니다.



자세한 기온 살펴보시면 오늘 밤에도 서울 등 대부분 지역 열대야가 예상되고요, 낮 기온은 서울이 32도, 대구가 36도까지 오르겠습니다.



모레는 비가 내리면서 폭염이 잠시 주춤하겠고, 주 후반에는 남부 지방 중심으로 장맛비가 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)