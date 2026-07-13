뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

차기 회장 선출 기한 연장…'60일 이내 규정' 바꾼다

하성룡 기자
작성 2026.07.13 21:30 조회수
PIP 닫기
K축구 혁신위원회가 오늘(13일) 두 번째 회의를 열고, 기존 60일 안에 치러야 하는 축구협회장 보궐 선거 기한부터 연장하기로 했습니다.

지난주 첫 회의 뒤 일주일 만에 두 번째 회의를 연 혁신위는 정몽규 전 축구협회장 사퇴 후 60일 안에 신임 회장을 선출하도록 한 기존 규정을 개정하기로 뜻을 모았습니다.

이를 위해 상급 기관인 대한체육회가 먼저 나서기로 했습니다.

[박지성/K-축구혁신위원장 : 대한체육회는 내일부터 규정 개정 절차를 밟아 이달 내 규정 개정을 완료할 예정입니다. 적절한 상황에서 올바른 선거를 할 수 있는 환경이 마련돼야지만 좋은 회장을 뽑을 수 있다고 생각이 들기 때문에 기한이 중요한 것이 아니라.]

또 100명에서 300명 사이의 선거인단이 투표하는 현재의 선거 방식을 개정해, 선거인단을 대폭 늘릴 예정인데, 사실상 정부에서 주문한 직선제를 이번에 도입할 수 있을지는 불투명합니다.

[박지성/K-축구혁신위원장 : (직선제 도입은) 시간 또 인력 여러 가지 상황들을 고려해야 된다고 생각합니다. 하지만 분명한 건 지난 협회장 선거와 같은 방식으로 이뤄지지는 않을 거라고 (생각합니다.)]

한편 박지성 혁신위 위원장은 오는 22일 출석을 요구받은 국회 청문회에는 불참하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 박정삼)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 바로가기
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지