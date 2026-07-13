오송참사 3주기 정부·유가족 첫 공동추모…지하차도 안전점검

▲ 지난해 오송 참사 2주기 분향소 찾은 유족·생존자들

행정안전부는 오송 참사 3주기를 앞두고 오늘(13일) 충북 청주에서 추모식 준비 상황과 지하차도 안전관리 대책을 점검했다고 밝혔습니다.오송 참사는 2023년 7월 15일 집중호우로 미호강 제방이 무너지면서 궁평2지하차도가 침수돼 14명이 숨지고 16명이 다친 재난입니다.정부는 지난해부터 행안부 내 '오송 지하차도 참사 피해자 지원단'을 운영하고 있습니다.올해 3주기부터는 그동안 유가족과 생존자협의회가 주관해온 추모행사를 정부와 유가족·생존자협의회 등이 공동으로 개최합니다.김광용 행안부 재난안전관리본부장은 오늘 청주시청에 마련된 시민분향소를 찾아 희생자를 추모한 뒤 궁평2지하차도를 방문해 차량 진입차단시설과 비상대피시설 설치 현황, 지하차도 통제기준 강화 등 참사 이후 추진된 제도 개선 사항을 점검했습니다.정부는 오송 참사 이후 지하차도 진입차단시설 설치 대상을 확대하고, 지하차도별 대응계획 수립과 통제기준 마련, 담당자 지정 등을 의무화했습니다.또 지하차도마다 담당자 4명을 지정해 침수심을 기준으로 선제적으로 통제하도록 했으며, 진입 통제기준이 되는 최대 침수심도 기존 15㎝에서 5㎝로 강화했습니다.이 같은 기준에 따라 지난 8∼10일 집중호우 때는 전국 19개 지하차도를 선제적으로 통제해 피해를 예방했다고 행안부는 설명했습니다.또 서울과 대전의 지하차도 83곳에서는 집중호우로 통제될 경우 내비게이션 앱을 통해 운전자에게 통제 상황과 우회로를 실시간으로 안내하는 서비스를 시범 운영 중이며, 내년부터 전국으로 확대할 계획입니다.현재 설치 대상 지하차도 564곳 가운데 512곳은 진입차단시설 설치를 마쳤습니다.행안부는 폐쇄 예정인 3곳을 제외한 나머지 49곳도 지방자치단체가 조속히 설치를 완료할 수 있도록 예산 등을 지원할 방침입니다.(사진=연합뉴스)