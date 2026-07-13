중 학부모들, AI에 자녀 입시 상담…입학 정보 불평등 완화 기대

▲ 오픈AI

중국에서 수백만 수험생과 학부모가 올해 대학 입시 지원 과정에서 인공지능(AI)을 활용한 것으로 나타났습니다.중국에서 생성형 AI를 이용한 상담이 보편화하면서 2천억 원 규모의 대입 컨설팅 시장을 위협하고 있다는 관측이 제기됐습니다.오늘(13일) 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난달 말 한국의 대학수학능력시험에 해당하는 '가오카오' 성적이 발표되자 대입 지원 전략을 짜려는 AI 수요가 전국적으로 폭증했습니다.중국에서는 수험생 1천290만 명이 응시한 가오카오 점수가 대학 입학 합격 여부를 결정하는 핵심 기준으로 작용합니다.알리바바에 따르면 지난 6월 말 기준 1천400만 명 넘는 사용자가 자사의 큐원(Qwen) AI 비서에 탑재된 대학입시 지원 에이전트를 이용했습니다.바이두는 약 1천500만 명이 자사의 AI 대학지원 비서를 이용했다고 밝혔습니다.텐센트 또한 위안바오 챗봇이 대입 관련 질문 약 8천만 건에 응답했다고 밝혔습니다.그동안 중국에서는 중산층 가정을 중심으로 자녀의 입시 지원 전략을 짜기 위해 전문 컨설턴트의 도움을 받는 경우가 많았습니다.경제적 이유로 이러한 서비스를 이용하기 힘든 계층에서 AI를 적극적으로 활용하기 시작했다고 신문은 짚었습니다.AI가 노동자 계층과 중산층이 보다 공평한 조건에서 경쟁하도록 만들어주고 있다는 평가도 나옵니다.그간 중국의 대입에서는 고가의 컨설팅 시장에 대한 접근성 차이가 불평등을 유발한다는 지적이 제기돼 왔습니다.이런 가운데 눈에 띄게 발전한 AI 모델들이 중국 대입 시장의 주요 변수로 떠오른 겁니다.아이미디어 리서치의 최근 보고서에 따르면 중국 대입 컨설팅 시장 규모는 지난해 10억 위안(약 2천200억 원)을 넘어섰습니다.2027년에는 그 규모가 12억 2천만 위안(약 2천700억 원)로 확대될 거란 전망이 나왔습니다.하지만 이 보고서에는 AI 입시 에이전트라는 변수가 반영되지 않았는데, AI가 이러한 추세를 뒤흔들 거란 관측이 제기됩니다.AI 입시 에이전트가 부상하면서 전문 컨설팅 비용을 인하한 업체도 등장했습니다.광저우의 컨설턴트 우루이는 기존에 일반 상담 패키지를 5천 위안(약 111만 원)에 제공했지만 최근 가격을 2천999위안(약 66만 원)으로 깎았습니다.다만 프롬프트 작성 및 해석 능력에 따라 AI 답변의 질이 달라질 수 있는 만큼 AI가 기존의 불평등 문제를 완전히 해소하기는 어려울 수 있다고 신문은 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)