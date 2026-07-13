김건희, '김기현 부부' 재판에 증인 불출석…과태료 300만 원·구인영장 발부

▲ 김건희

윤석열 전 대통령 배우자 김건희 씨가 자신에게 260만 원대 로저비비에 가방을 선물한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부 재판에 증인으로 출석하지 않아 과태료와 함께 구인영장이 발부됐습니다.서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 오늘(13일) 김 의원과 배우자 이 모 씨의 청탁금지법 위반 혐의 사건의 속행 공판에서 증인 불출석에 따른 제재로 김건희 씨에게 과태료 300만 원을 부과하고 구인영장을 발부했습니다.이날 재판에서는 김건희 씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었지만, 김 씨는 "건강이 좋지 않고 증언 거부권을 행사할 예정이어서 출석하지 않겠다"는 취지의 불출석 사유서를 제출하고 법정에 나오지 않았습니다.재판부는 김건희 씨에 대한 증인신문을 추후 기일에 진행하기로 했습니다.김 의원 부부는 2023년 3월 8일 이뤄진 지원해 준 대표 선거에서 통일교 신도들을 동원해 지원해 준 대가로 같은 달 17일 김건희 씨에게 로저비비에 클러치백을 제공한 혐의를 받습니다.김 의원 배우자가 가방을 전달했고, 결제 대금은 김 의원 세비 계좌에서 빠져나간 것으로 조사됐습니다.민중기 특별검사팀은 김 의원 부부가 대통령 직무와 관련한 일로 가방을 선물했다고 보고 청탁금지법 위반 혐의를 적용했습니다.김 의원은 배우자가 가방을 선물한 사실은 인정하면서도 부정한 청탁은 없었고 사회적 예의 차원이라고 주장해 왔습니다.김 의원 부부 측은 특검팀이 김건희 씨 자택에서 로저비비에 클러치백을 압수한 과정이 위법하다는 주장도 폈습니다.