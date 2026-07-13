대한항공, 유가 직격탄에 영업이익 34% 감소…화물은 호조

▲ 대한항공 여객기

대한항공은 올해 2분기 별도 기준 매출이 5조 199억 원으로 지난해 같은 기간(3조 9천859억 원)보다 25.9% 증가했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.역대 2분기 기준 최대 매출입니다.2분기 영업이익은 연료비가 대폭 증가한 영향으로 34.4% 감소한 2천618억 원을 기록했습니다.중동전쟁으로 유가가 뜀박질한 데다 원/달러 환율이 상승하면서 2분기 대한항공 연료비는 1조 9천991억 원으로 작년 동기(9천478억 원) 대비 1조 원가량(110.9%) 급등했습니다.대한항공은 2분기 973억 원의 당기순손실을 내면서 적자 전환했습니다.2분기 여객사업 매출은 2조 8천479억 원으로 작년 동기보다 4천514억 원 증가했습니다.유가 상승으로 유류할증료 부담이 커지면서 한국발 여객 수요는 위축됐으나 중동 항공사 공급 감소로 반사이익을 얻었으며 외국인 방한 수요도 늘어났습니다.2분기 화물사업 매출은 1조 5천419억 원으로 작년 동기보다 4천865억 원 증가했습니다.글로벌 인공지능(AI) 투자 확대와 K-뷰티 수출 호조에 따른 반도체 등 항공화물 수요가 늘면서 운임이 코로나19 이후 가장 높은 수준까지 상승했습니다.대한항공은 고부가가치 화물 유치와 부정기편 등 탄력적인 노선 운영을 통해 안정적인 수익을 확보했다고 설명했습니다.대한항공은 3분기 여객사업의 경우 중동 종전 협상 이후 유류할증료 인하에 따른 여행 심리 회복과 하계 성수기 효과로 수요가 반등할 것으로 전망했습니다.해외발 수요가 이어지는 가운데 한국발 여객 수요도 회복되며 양방향 수요가 모두 강세를 보일 것으로 기대했습니다.화물사업은 AI 관련 산업을 중심으로 성장 수요를 적극 유치해 안정적인 수익 기반을 유지하고, 대외 환경 변화에 맞춰 공급을 탄력적으로 조정해 매출과 수익성을 극대화할 계획이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)