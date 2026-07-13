"서방, 중국과 디커플링은 불가능…매년 1천400조 원 투자 필요"

▲ 중국 반도체 제조업체 청두가오전(CHJS) R＆D 시설

미국과 유럽 등 서방이 핵심 산업에서 중국 의존도에서 벗어나려면 향후 25년간 23조 6천억 달러(약 3경 5천조 원)를 추가 투자해야 한다는 분석이 나왔습니다.연평균으로는 9천400억 달러(약 1천420조 원)로, 현실적으로 감당하기 어렵다는 평가입니다.파이낸셜타임스(FT)에 따르면 컨설팅업체 EY 파르테논은 최근 보고서에서 미국이 현재 중국에 의존하는 인프라, 연구, 소프트웨어, 제조업 및 공급망을 자체적으로 구축하려면 2050년까지 13조7천억달러의 투자가 필요한 것으로 추산했습니다.유로존은 9조 1천억 달러, 영국은 8천억 달러로 추산됐습니다.미국 정부와 기업만 보면 중국과의 디커플링(탈동조화)을 위해 연간 5천500억 달러를 투자해야 합니다.이는 미국 빅테크들이 지난해 AI 데이터센터 구축에 투자한 6천억 달러와 맞먹는 규모입니다.유럽연합(EU)에 필요한 투자 규모는 매년 연간 예산의 약 두 배에 해당합니다.영국 총리실 고문 출신으로 EY 파르테논에서 일하는 마츠 페르손은 "납세자와 소비자에게 과도한 비용 부담 없이 자체 공급망을 구축하는 것은 서방 기업이나 정부 모두에 어려운 과제 중 하나가 될 것"이라고 말했습니다.이런 투자가 이론적으로는 불가능한 수준이 아니지만 에너지, 기술, 국방, 인프라 등 기존 투자 외에 추가로 필요한 투자라는 점에서 비현실적인 규모라는 평가입니다.특히 초기 투자액이 적더라도 향후 규모가 커질수록 투자금은 늘어날 것으로 EY 파르테논은 예측했습니다.국제에너지기구(IEA) 전망에 따르면 중국은 2035년까지 청정에너지 전환에 필수적인 정제 리튬과 코발트의 전 세계 공급량의 60% 이상을, 배터리용 흑연과 희토류 금속은 약 80%를 차지할 전망입니다.서방 국가들이 큰 돈을 투자해도 중국이 여러 분야 핵심 산업을 장악하고 있어 단기간에 중국과의 디커플링을 이루기는 어렵다고 투자은행 나틱시스의 아시아 태평양 수석 이코노미스트 알리시아 가르시아-에레로는 말했습니다.그는 "문제는 비용만이 아니다. 중국은 희토류 가공부터 의약품 원료에 이르기까지 모든 공급망을 장악하고 있어 서방 국가들이 공급망을 바꾸려 하면 이를 막을 능력이 있다"고 덧붙였습니다.EY 파르테논 분석에 따르면, 중국산 제품은 일반적으로 서방 경쟁사 대비 20~100%의 가격 경쟁력이 있습니다.따라서 중국 제조업에 대한 의존도를 낮추면 물가가 상승하게 됩니다.유럽의 경우 중국 의존도를 낮출 경우 핵심 부문의 물가가 1~2.5% 상승할 것으로 보입니다.페르손은 중국 의존도를 전면적으로 낮추는 것은 비용 부담이 크므로 실제로는 중국과의 '부분적 디커플링(분리)'이 발생할 가능성이 크다면서 "기업들은 잠재적인 급소가 될 수 있는 부분을 신중하게 골라 자금 투입을 해야 할 것"이라고 말했습니다.(사진=청두가오전 홈페이지 캡처, 연합뉴스)