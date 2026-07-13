"코레일·SR 통합회원으로 전환하세요"…내달 초 통합 앱 출시

▲ 통합회원 전환절차 안내 가이드(SRT 홈페이지)

국토교통부는 다음 달 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR) 통합 앱 출시를 앞두고 양 기관의 회원을 통합하는 절차에 착수한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.이를 위해 오는 14일부터 '통합회원 전환 웹사이트'를 운영할 예정입니다.구체적인 접속 방법과 절차는 SRT 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있습니다.통합회원 전환은 코레일·SR에 모두 가입했거나 SR에만 가입한 회원을 대상으로 합니다.코레일만 가입한 회원은 자동으로 전환됩니다.코레일·SR 중복 회원은 SRT 승차권 구매 이력 등 이용 실적과 할인 쿠폰을 새 계정으로 옮기기 위한 동의 절차를 거쳐야 합니다.SR에만 가입했던 회원은 코레일 신규 가입과 함께 기존 계정의 실적·혜택을 이전하는 절차를 밟게 됩니다.국토부는 인터넷, 모바일 이용이 서툰 이용객들의 불편을 최소화하기 위해 전국 주요 역사에서 통합회원 전환 방법을 안내할 예정입니다.통합 앱은 다음 달 초 기존의 '코레일톡'을 업데이트하는 방식으로 출시합니다.오는 9월부터 운행되는 통합 열차부터 예매할 수 있습니다.통합 앱 출시 이후에도 기존 SRT 앱의 비회원 예매 기능을 유지함으로써 이용객 혼선을 최소화할 방침입니다.김태병 국토부 철도국장은 "이번 회원 통합은 8월 출시될 통합 앱과 9월부터 운행될 통합 열차를 국민이 편리하게 이용하기 위한 첫 단계"라며 "국민 불편이 없도록 사전 안내와 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)