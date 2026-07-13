[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (
14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● "한동훈 복당 반대"
장성철 / 공론센터 소장
"안철수, 당대표 나가려는 의지 강한 듯…한동훈 반감에 편승하려는 듯"
최선호 / SBS 논설위원
"안철수 발언, 실제로 얻는 정치적 실익 있는지는 의문"
"안철수 발언, 감정적 대응인 듯…냉정해질 필요 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 안철수 "한동훈 복당 반대"…장성철 "안철수, 당권 생각 있어서"
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