[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (
14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 최선호 SBS 논설위원
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● 연임 도전 공식화
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"정청래 '이재명 정부 성공' 주장, 이번엔 아무도 속지 않을 듯"
장성철 / 공론센터 소장
"민주, 정청래 연임 시 '이재명 정권 레임덕' 프레임 있어"
● 정청래 집중 견제?
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"민주당, 늙어가는 정당 부인할 수 없어…청년 정치인들 오아시스 역할 기대"
"민주 386, 파묘하면서 싸워…미래 비전 말하는 집권여당 전당대회 돼야"
"정청래 '대선 불출마' 언급, 1년간 자기 정치 대권 꿈 드러낸 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정청래, 대표 출마 선언에서 갑자기 대선 불출마 발언…기자가 묻자
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