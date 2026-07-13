클릭비 하현곤, 올가을 품절남 된다…"교회 결혼식 계획 중"

그룹 클릭비가 11년 만에 7인 완전체로 재회한 가운데 멤버 하현곤이 결혼을 깜짝 발표했다.



하현곤은 13일 오전 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에 클릭비 멤버 우연석, 김태형, 오종혁, 김상혁, 하일라, 유호석, 노민혁과 함께 출연해 근황을 전하던 중 결혼 소식을 처음으로 공개했다.



이날 하현곤은 "결혼을 앞두고 있다"고 밝혀 멤버들과 청취자들의 축하를 받았다. 그는 "결혼식은 가을쯤 할 예정"이라며 "교회를 다니고 있는데 교회 식구들과 함께 예식을 올릴 계획"이라고 설명했다. 최근 근황에 대해서는 "선교 활동도 하고 있고, 최근에는 CCM 음원도 발표했다"고 전했다.



하현곤은 1999년 클릭비로 데뷔했다. 클릭비의 드러머로 활약했던 그는 요식업을 하면서 '하현곤 팩토리'라는 이름의 원맨밴드로 꾸준히 음악 활동을 이어왔다. 클릭비는 2015년 SBS 파일럿프로그램 '심폐소생송'을 통해 11년 만에 7인 완전체로 재회했다.



'박명수의 라디오쇼'에서 클릭비 멤버들은 2015년 당시 오종혁과 노민혁이 의견 충돌로 다퉜고 다른 멤버들이 나서서 화해를 위해 노력했지만 쉽게 이뤄지지 않으면서 재결합이 성사되지 않았다고 입을 모았다. 멤버들은 "둘 다 고집이 너무 세다. 단체 채팅방에 종혁이 형이 어떤 글을 올리면 민혁이가 답이 없고, 민혁이가 올리면 종혁이 형이 답이 없었다."고 당시를 설명했다.



다시 뭉친 클릭비는 오는 8월 8일과 9일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 'CLICK-B RE:CLICK (한여름밤의 꿈 Vol.2)'을 개최한다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)