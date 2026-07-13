[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (
14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박연미 / 경제평론가
"'삼전닉스' 급락, 이란 사태 상황 악화‥하이닉스 영업익 전망치 수정 영향"
"7월 빅테크 실적 발표 후 투자 계획 나오면 국내 변동성 줄어들 듯"
박진호 / SBS 논설위원
"SK하이닉스 미국-국내 차익거래, 장기적으로는 허용될 가능성 높아"
"반도체 '피크아웃' 언급, 시기상조 문제 조기 논의에 대한 불안감"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] '삼전닉스 급락' 검은 월요일…익절? 버티기? 투자자 판단은
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