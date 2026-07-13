정점식 만난 국힘 중진 '상임위 보이콧 계속' 공감대

▲ 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 정점식 원내대표를 비롯한 최고위원들이 13일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.

국민의힘 중진 의원들은 오늘 정점식 원내대표와 만나 원구성 문제와 관련해 국회 일정 보이콧을 지속해야 한다는 입장에 공감대를 이뤘습니다.정 원내대표는 오늘 중진 의원 12명과 만난 뒤 기자들과 만나 "오늘 50분 가까이 중진 의원들 모시고 소위 투표용지 부족사태로 인한 참정권 침해 사건 특검, 원구성과 관련한 이야기를 들었다"며 "대체적 생각은 결국 야당 추천 특검을 포기할 수 없다는 것과 원구성 협상도 지금 같은 상황에 들어가는 게 맞냐는 것"이라고 말했습니다.정 원내대표는 여당의 원구성에 응하고 들어갈 가능성은 없냐는 질문에도 "오후에 의원총회에서도 논의를 다시 해야 하기에 그 부분에 대해서는 섣불리 말하기는 어렵다"면서도 "우리 중진들 생각과 다른 의원들 생각이 거의 일치하지 않을까 생각은 든다"고 답했습니다.이날 정 원내대표는 비공개 간담회에서 주로 중진 의원들의 의견을 경청한 것으로 알려졌습니다.4선 김도읍 의원은 간담회 후 기자들과 만나 "민주당이 법사위원장, 의장도 갖고 있으면서 보완수사권 폐지에 대해서는 '협상의 여지가 전혀 없다, 우리가 원하는 대로 가겠다'고 하는데 국민의힘이 상임위에 들어간다고 해서 무슨 의미가 있겠냐는 측면에서 많은 논의가 있었다"고 분위기를 전했습니다.이어 "원 구성 협상도 중요하지만, 국민의 생명과 재산을 지키는 입법 활동을 하는 게 국회인데 (여당의) 보완수사권 폐지법은 '범죄자 보호법'이고 '범죄 피해자 방치법'이기 때문에, 상임위원장을 누가 가지느냐도 중요하지만, 이걸 우리가 막아내는 게 국민을 위해 국회가 할 일 아니냐는 이야기가 나왔다"고 부연했습니다.더불어민주당은 일부 상임위를 단독 구성하고 입법 속도전에 들어간 상황으로, 국민의힘은 현재 상임위 일정을 보이콧하고 있는 가운데 당내에는 원내에 들어가서 싸워야 한다는 의견도 일부 있습니다.(사진=연합뉴스)