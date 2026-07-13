[자막뉴스] '노란봉투법' 언급하며 "이것도 교섭 대상"…'호남 프로젝트'에 전격 선전포고한 노조

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부가 정부의 호남 반도체 프로젝트에 대해 조합원의 84%가 반대한다면서 내년 단체교섭 등에서 다루겠다고 전격 예고했습니다.



초기업노조는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션, DS 부문 직원들이 다수를 차지하고 있습니다.



초기업노조는 오늘 입장문을 내고 "조합이 주말 간 조합원 대상으로 실시한 조사에서 전환배치와 근로조건, 처우 등을 고려할 때 호남 반도체 프로젝트에 반대한다는 응답이 84%에 달했다"며 "지금 필요한 것은 속도가 아니라 신뢰를 만드는 과정"이라고 했습니다.



노동정책에 일관된 기준을 적용할 것을 요구하기도 했습니다.



초기업노조는 "한쪽에선 주 4.5일제를 추진하면서 다른 한쪽에서는 메가 프로젝트를 이유로 주 52시간 상한을 해제하겠다고 한다"며 "반도체 산업에서 일하는 조합원과 노동자의 의사는 전혀 고려되지 않은 채 정책이 추진되고 있다"고 주장했습니다.



초기업 노조는 호남 반도체 프로젝트에 대해 "이 사안을 2027년 교섭으로 다루고자 한다"며 "정부·여당이 입법한 개정 노동조합법, 이른바 노란봉투법에 따라 조합원 근로조건에 영향을 미치는 사업상 결정 또한 교섭의 대상이 됐다"고 밝혔습니다.



그러면서 "수만 명의 근무지와 처우가 걸린 이번 프로젝트야말로 그 대표적인 경우"라며 "이 과제 역시 조합과의 대화 위에서 추진돼야 한다"고 했습니다.



초기업 노조는 "정부는 조합이 제안한 노사정 협의의 장에 응답해 달라"며 "건설적인 대화가 이뤄지기를 바란다"고 밝혔습니다.



또 "조급함보다는 긴 호흡으로 차근차근 대비해 나가는 것이 대한민국 반도체의 미래를 지키는 길"이라고 덧붙였습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)