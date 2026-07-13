정점식 "안규백 병적기록부 공개 거부하면 탄핵소추안 검토"

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 13일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 검찰 보완수사권 폐지를 추진하는 더불어민주당을 규탄하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 "안규백 국방부 장관이 병적기록부 공개를 끝내 거부한다면 본인의 탈영과 영창 의혹을 인정하는 것으로 간주하고 탄핵 소추안 제출을 검토할 수밖에 없다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 의원총회 모두발언에서 "이미 국민의힘은 핵심 국방 정책 졸속 추진을 사유로 해서 안 장관에 대한 해임 건의안을 당론으로 제출하기로 뜻을 모았지만 병적 기록부 공개 거부는 진실을 은폐하고 국민을 기만하는 것으로 차원이 다른 문제"라며 이같이 말했습니다.정 원내대표는 또 국방부가 장관의 병적기록부를 공개하면 더 오해를 키울 것이라며 공개를 거부한 데 대해 "앞뒤가 안 맞는 주장"이라며 "공개하면 오해를 더 키운다고 말하는 것은 병적 기록부에 적힌 내용과 안 장관의 그동안의 해명이 서로 다르기 때문일 것"이라고 지적했습니다.그러면서 "퇴임 후에 정정을 청구하겠다는 주장도 납득하기가 어렵다"며 "장관의 리더십을 훼손하고 있는 이 중대한 의혹을 불식시키려면 지금 당장 정정을 청구해야 한다"고 촉구했습니다.앞서 장동혁 대표도 이날 오전 최고위 회의에서 "의혹이 사실이라면 안 장관은 그 자리에 있어서는 안 되는 것은 물론이고, 안 장관을 임명하고 이런 의혹에도 한마디도 하지 않는 대통령까지도 그 자리에 있으면 안 될 것"이라고 주장했습니다.안 장관에 대한 탄핵 청원이 30만명을 넘은 사실도 언급하며 "병적기록부를 공개하지 못한다면 그만큼 떳떳하지 못한 무언가가 있다는 걸 자백하는 것이고 감추려 한다면 의혹은 더 커질 것"이라며 "의혹이 커지면 정권의 부담도 더 커질 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)