임채무, '빚 190억'에도 선행은 계속…발달장애인 행복 위해 뛴다

배우 임채무가 발달장애인의 행복한 삶을 위한 동행을 시작합니다.



다운복지관은 지난 6일 두리랜드와 업무협약을 체결하고 두리랜드 임채무 대표를 공식 홍보대사로 위촉했다고 밝혔습니다.



이번 협약은 발달장애인의 문화·여가 참여 기회를 확대하고 장애인과 비장애인이 자연스럽게 어우러지는 포용 사회를 만들어 가기 위한 취지에서 마련됐습니다.



임채무 대표는 장애 인식 개선 캠페인과 다양한 사회공헌 활동에 참여할 계획인 것으로 알려졌습니다.



앞서 임채무 대표는 지난 1989년 사비를 들여 경기도 양주시에 3000여 평 규모의 두리랜드를 개장해 화제가 되기도 했습니다.



당시 임채무는 아이들이 즐겁고 행복하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만들겠다는 열정으로 두리랜드를 개장했다고 밝혔는데요, 사업은 순탄치 않았습니다.



두리랜드는 재정난 때문에 2017년 문을 닫았다가 2020년 재개장했습니다.



임채무는 과거 방송에 출연해 "두리랜드 운영으로 빚이 190억 원에 달했다.



대출 이자만 월 8000만 원, 전기세가 3000만 원씩 나간다"라고 말했는데, 이 때문에 '빚채무'라는 웃지 못할 별명까지 얻었습니다.



하지만 임채무는 좌절하지 않았고 지난해 방송에 출연해선 "이제는 빚이 100억도 안 된다"라며 밝은 미소를 짓기도 했습니다.



경영 부진을 만회하려는 꾸준한 노력과 두리랜드에 대한 애정이 빛을 발한 겁니다.



임채무는 이번 홍보대사 활동에 대해 "두리랜드가 아이들에게 꿈을 주는 공간이었다면, 앞으로는 발달장애인에게도 희망을 전하는데 함께하고 싶다"라며 "장애와 비장애의 경계를 넘어 모두가 함께 웃을 수 있는 사회를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 전했습니다.



(취재 : 김지혜, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)