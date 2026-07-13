고윤정, '무빙 시즌2' 이어 '남벌'까지…OTT와 스크린 넘나든다

배우 고윤정이 시리즈와 영화로 이어지는 차기작 출연을 확정했다.



디즈니+의 오리지널 시리즈 '무빙 시즌2'에서는 시즌1에서 사랑받은 장희수의 이야기를 확장한다. 또한 이모개 촬영감독의 연출 데뷔작 영화 '남벌'에서는 지금껏 보여주지 않았던 액션 연기를 보여줄 예정이다.



소속사 AAP에 따르면 고윤정은 '남벌'을 위해 액션과 승마 훈련을 준비 중에 있다. '무빙 시즌2'에서도 장희수의 움직임과 액션을 설득력 있게 구현하기 위한 준비를 이어갈 예정이다.



영화 '남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 하드보일드 무협 액션이다. 고윤정은 극 중 왜구의 습격으로 가족을 잃고, 대마도에 억류된 동생을 구하기 위해 스스로 전장에 뛰어드는 애령 역을 맡는다. 애령은 상실의 아픔과 반드시 이루어야 할 목적을 동시에 품은 인물이다.



고윤정은 인물의 절박함이 액션으로 이어지는 과정을 섬세하게 그려내며 기존과는 또 다른 매력을 보여줄 예정이다. 특히 액션과 승마를 포함한 준비 과정을 거쳐 조선 시대 전장에 놓인 애령의 움직임과 생존력을 구체적으로 구현해 계획이다.



'남벌'에서 처음 선보이는 애령과 달리, '무빙 시즌2'에서는 장희수로 돌아와 한 인물의 성장과 변화를 더욱 깊이감 있게 그려낸다. '무빙 시즌2'는 정원고 사건 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼치는 휴먼 액션 시리즈다.



고윤정이 연기하는 장희수는 따뜻함과 강인함을 동시에 지닌 캐릭터다. 가족과 친구를 지키는 과정에서 끊임없이 선택하고 성장해 온 장희수의 내면을 고윤정 특유의 차분하고 절제된 감정 연기로 다시 한번 펼쳐낼 예정이다.



시즌2에서는 위기를 마주한 장희수의 변화와 성장을 보여주는 동시에, 한층 확장된 휴먼 액션의 중심에서 인물의 감정과 움직임을 함께 이끌어갈 전망이다.



<사진설명: 고윤정 프로필 (사진제공: AAP)>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)