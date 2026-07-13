"이란, 생존 위해 도박"…호르무즈 불장난에 전면전 재발 위험

▲ 호르무즈 해협

이란이 호르무즈 해협의 통제권을 유지하기 위해 미국을 상대로 모종의 도박을 하고 있다는 분석이 제기됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 경제적, 정치적 압박을 견디지 못하고 먼저 물러설 것이라는 계산이 깔린 승부수로 전면전 재발 위험을 키우고 있다는 겁니다.현지시간 13일 외신을 종합하면 이란은 최근 미국과의 충돌 과정에서 자신들이 가진 가장 강력한 지렛대인 호르무즈 해협의 폐쇄를 선언했습니다.아울러 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 카타르, 오만 등 미군 기지가 있는 주변국을 향해 미사일과 드론 공격을 퍼부었습니다.현재로서는 어떤 비용을 치르더라도 호르무즈 해협의 통제권을 확보하겠다는 의지로 풀이됩니다.이란은 미국이 제시한 항로를 따라 호르무즈 해협을 통과하려고 하는 선박을 공격하는 등 통제권 약화에 극도로 예민하게 반응했습니다.결국 이 같은 행보는 미국의 보복을 불러 휴전 합의가 사실상 무너진 현 상황으로 이어졌습니다.미국과 이란은 지난달 17일 종전 양해각서(MOU)에 서명해 60일간 휴전하고 후속 협상을 하기로 했지만, 현재 서로 물리적 충돌을 이어가며 후속 협상 일정조차 잡지 못하고 있습니다.영국 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동 담당 국장은 파이낸셜타임스(FT)에 "이란 지도부가 생존과 기득권 유지를 위해 위험한 도박을 벌이고 있다"고 지적했습니다.그는 "이란은 트럼프 대통령이 본질적으로 전쟁 위험을 꺼리는 성향이며, 자신들이 이 정도 수준의 저강도 분쟁을 버텨내며 미국을 지치게 만들 수 있다고 계산하고 있다"고 분석했습니다.트럼프 대통령이 올해 11월 미국 중간선거를 앞두고 호르무즈 해협의 경색에 따른 물가상승 등으로 표심을 얻는 데 어려움을 겪는 것은 사실입니다.그럼에도 트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 재봉쇄 때문에 물러설지는 미지수입니다.트럼프 대통령은 협상 지체에 피로감을 드러내고 이란이 자신을 암살하려 한다는 정보를 이스라엘에서 전달받자 분노하기도 한 것으로 전해집니다.호르무즈 해협 통제권 자체가 더는 타협할 수 없는 최대 현안이 된 점도 강대강 대치로 전면전이 재발할 위험을 키우는 요인입니다.전쟁 전 기준으로 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 무역량의 20%가 지나는 호르무즈 해협은 이란에 핵무기급 억지수단과 협상 지렛대로 안착했습니다.글로벌 경제를 언제라도 흔들 수 있는 수단을 실전에서 확인한 이란은 통제권 확보에 집착하고 미국은 이를 결코 허용할 수 없는 형국입니다.접점이 없는 대치에 빠진 미국과 이란은 당장 외교적 타협이 쉽지 않을 것이라는 의견이 지배적입니다.이란 외무부는 이날 성명에서 "(미군의) 야만적인 공격은 유엔 헌장의 기본 원칙을 심각하게 위반한 것일 뿐 아니라 국제 평화와 안보에도 중대한 위협이 된다"며 "서아시아 지역의 긴장을 완화하고 평화를 구축하기 위한 지난 수개월간의 모든 외교적 노력이 수포가 됐다"고 비난했습니다.전문가들은 이란의 태도가 미국, 이스라엘과의 전쟁 후에 들어선 새 체제와도 밀접한 관련이 있다고 보고 있습니다.전쟁 첫날이던 올해 2월 28일 미국·이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 뒤를 이어 최고지도자의 자리에 오른 그의 아들 모즈타바 하메네이는 성명을 통해 "전쟁 과정에서 순교한 모든 이들의 피의 복수를 감행할 것"이라며 전면적인 보복을 다짐했습니다.이란 정권은 최근 일주일간 치러진 아야톨라 하메네이의 장례식을 체제의 결속력을 과시하고 미국과 이스라엘을 향한 적대감을 끌어올리는 선전장으로 활용했습니다.현재 미국과 이란의 고위급 대화는 전면 중단된 상태입니다.지난달 21일 스위스에서 JD 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 만나 고위급 회담을 가졌지만, 아야톨라 하메네이 장례 일정과 호르무즈 해협을 둘러싼 충돌이 겹치면서 후속 협상은 기약 없이 표류하게 됐습니다.해상 위험을 평가하는 다국적 기구인 공동해양정보센터(JMIC)는 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 선언에도 미군이 지원하는 남부 항로는 여전히 열려 있다면서도 해당 항로의 위협 수준은 '심각' 단계라고 경고했습니다.바킬 국장은 "아직 전면전으로 돌아간 것은 아니지만 사태가 통제 불능으로 치달을 위험이 있다"고 지적했습니다.그는 "하메네이 시절은 권력이 공고했고 행동도 계산적이었지만, 새 지도부는 검증되지 않은 세력"이라며 "그들은 과거의 이란이 아니라 새로운 이란"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)