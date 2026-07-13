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[바로이뉴스] "아이 억울함보다 경찰 조직이 더 중요한가"…이채원 양 사건 "수사 전면 재검토해야"

김태원 기자
작성 2026.07.13 14:11 조회수
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장윤기 사건의 피해자인 고(故) 이채원 양의 유족과 시민단체가 오늘(13일) "사건의 실체적 진실을 규명하기 위한 진상 규명이 반드시 이뤄져야 한다"고 밝혔습니다. 이들은 강간살인 혐의로 기소된 장윤기의 2차 공판이 열린 오늘(13일) 오전 전남광주 동구 광주지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "수사의 공정성과 객관성에 대한 국민적 신뢰가 흔들리고 있는 만큼 새롭게 드러난 사실들을 바탕으로 철저한 수사 전면 재검토를 촉구한다"고 전했습니다.

기자회견에 참석한 이채원 양의 어머니는 "조작되고 은폐된 수사 결과를 바탕으로 재판이 진행되고 있다면, 그 재판에서 우리 아이의 억울함이 제대로 밝혀질 수 있겠습니까"라며 "경찰에게 묻고 싶다. 우리 아이의 억울함보다 조직을 지키는 일이 더 중요했습니까"라고 호소했습니다.

자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.

(구성 : 김태원, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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