4대 은행, 점포 없는 지역도 우체국 통해 대출…20곳 시범운영

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은행이 없는 농어촌 지역 주민도 우체국 창구에서 4대 시중은행 대출을 신청할 수 있게 됩니다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 디지털 취약계층과 금융서비스 소외 지역의 금융 이용 편리성 제고를 위해 국민·신한·우리·하나은행과 우체국 은행대리업 업무협약을 체결했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.우정사업본부와 4대 시중은행, 금융결제원은 시중은행이 없는 군 단위 지역 중 20개 총괄우체국에서 대출 시범운영을 하기로 합의했습니다.20일부터 은행별로 2개 상품, 합계 8개 신용대출 상품이 위탁 판매됩니다.시범운영 지역 고객은 해당 지역 총괄우체국에서 한 번에 대출 상담을 받고, 은행별 대출 금리와 대출 한도 등을 비교해 가장 유리한 조건의 상품을 선택해 대출받을 수 있습니다.우체국은 대출 상담, 서류 작성 및 접수 등 대민 창구 역할을 맡고 대출 심사와 승인, 사후 관리 등은 해당 은행에서 처리합니다.금융위원회는 시범사업이 안착할 수 있도록 우체국 지점별 은행대리업 전담인력을 선정하고, 4대 은행과 연계해 집합교육을 실시했습니다.또, 시범사업 우체국이 근처 은행 지점과 핫라인으로 연결해 대응할 수 있도록 인프라도 구축했습니다.아울러 시행 후 1~2주 동안 각 구체국에 은행 파견 인력을 배치해 대출 상담·신청·대출 약정 전반을 안내할 방침입니다.금융위는 서류의 디지털화, 대규모 파일 전송 프로그램 구축 등 인프라 개선을 연내 완료해 대출 실행까지 걸리는 시간을 단축할 계획입니다.현재 우체국에서 은행 대출을 신청하면 빠르면 2일 내 실행됩니다.내년에는 은행대리업 운영을 다른 지역으로 확대하고, 개인 신용대출 외에도 개인 사업자 대출 등 다른 상품으로 서비스를 확대하는 방안을 관계 기관과 검토할 예정입니다.(사진=우정사업본부 제공, 연합뉴스)