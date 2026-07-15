[지식의 발견] '삼전닉스'가 일부러 공급을 줄였다?…반도체 '음모론'의 실체는 (ft. 권석준 성균관대 교수)

"한국 산업의 체질을 개선할 수 있는, 영혼을 끌어 모은 한 타 정도로 본다."

SBS 유튜브 <지식의 발견>에 출연한 권석준 성균관대 화학공학부 교수가 정부의 '3대 메가 프로젝트'를 한마디로 이렇게 정리했습니다. 4,755조 원이 투입되는 이 '영끌'한 한 타, 통하지 않으면 큰일이라는데요. 권석준 교수는 이 인터뷰에서 대한민국의 미래가 걸린 이 프로젝트가 성공하기 위한 전제조건이 무엇인지도 명확하게 밝혔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 가격을 높이기 위해 일부러 공급량을 조정한 거라는 일각의 주장에 대한 권 교수의 생각도 들어보시죠.



(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 차승환, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)