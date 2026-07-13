뉴스
접어두기
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

24년 만의 월드컵 맞대결 성사…결승 길목서 만난 '지독한 악연'

작성 2026.07.13 17:06 조회수
PIP 닫기
16일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 준결승에서 아르헨티나와 잉글랜드가 맞대결을 펼칩니다.

두 팀은 24년 만에 월드컵 본선 무대에서 만나 결승행을 다투게 되었는데요. 커리어 최초의 잉글랜드전을 앞두고 기대감을 드러낸 리오넬 메시 인터뷰와 기자의 질문에 단호하게 선을 그은 아르헨티나 스칼로니 감독의 기자회견, '60년 만의 월드컵 우승'을 노리는 잉글랜드 투헬 감독과 해리 케인의 인터뷰를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)
 
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지