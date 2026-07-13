"경찰 괴물 탄생할 것" vs "보완수사권은 별개"

<앵커>



국회에서는 장윤기 사건으로 갈등이 첨예해진 보완수사권 폐지를 둘러싼 논란이 오늘(13일)도 이어지고 있습니다. 민주당은 장윤기 사건과 보완수사권 폐지 문제는 별개라고 거듭 선을 그었고, 국민의힘은 "견제받지 않는 경찰 괴물이 탄생할 것"이라고 맞섰습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



국회 행정안전위원회 소속 민주당 의원들은 오늘 오전 기자회견을 열고 장윤기 사건을 계기로 검사의 보완수사권을 남겨야 한다는 목소리가 커지고 있는데 대해 우려를 표했습니다.



민주당 의원들은 장윤기 사건에 대해서는 진상 규명을 추진하고 보완수사권은 따로 논의를 통해 결정해야 한다며 각각의 사안이 별개라는 입장을 분명히 했습니다.



[김영진/민주당 의원 : 두 문제를 섞어서 얘기하는 것은 현재는 장윤기 사건을 빨리 해결하고, 책임자를 처벌하고 실체적 진실을 규명하는 데 큰 도움이 되지 않아서….]



민주당은 그러면서 상임위원장 배분에 반발하고 있는 국민의힘을 겨냥해 원구성 거부를 즉각 중단하고 국회 정상화에 협력하라고 목소릴 높였습니다.



민주당 내에서도 보완수사권 폐지에 신중해야 한다는 목소리가 이어지고 있는 가운데, 법제사법위원회 소속 김남희 의원은 형사소송법 개정이 피해자애게 개악이어서는 안된다는 기자회견을 열었습니다.



국민의힘 장동혁 대표는 장윤기 사건의 뒤에 사건을 축소하고 수사 정보를 흘리는 추악한 '내 식구 카르텔'이 있었다고 비판하며, 경찰을 견제할 수 있는 보완수사권이 없어지면 '괴물 경찰'이 탄생할 거라고 경고했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 결국, 경찰 괴물이 탄생할 것입니다. 절대 부패할 것입니다. 이번 장윤기 사건만 봐도 알 수 있습니다.]



민주당이 이번 주 두 차례 법사위 소위를 열고 법안 심사에 속도를 내겠다고 예고한 가운데, 국민의힘이 당 중진회의와 의원총회를 통해 보완수사권 존치를 명시한 맞불 법안을 논의하겠다는 계획이라, 보완수사권 폐지를 둘러싼 여야 간 대치는 쭉 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 원형희)