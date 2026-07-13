뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

비상등 켠 과속 택시 이상징후 포착한 경찰…2세 유아 살렸다

유영규 기자
작성 2026.07.13 11:33 조회수
비상등 켠 과속 택시 이상징후 포착한 경찰…2세 유아 살렸다
▲ 택시 멈춰 세운 경찰

퇴근길 비상등을 켠 채 과속하는 택시를 수상히 여긴 경찰관들이 차량을 확인한 결과 의식을 잃어가던 유아를 발견하고 병원 이송을 도와 소중한 생명을 구했습니다.

오늘(13일) 강원경찰청에 따르면 지난 5월 28일 오후 7시 31분 고성경찰서 토성파출소 소속 박 모 경사와 전 모 순경은 탄력 순찰 근무를 하던 중 비상등을 켜고 다른 차량보다 빠르게 주행하는 택시 한 대를 발견했습니다.

이에 이상 징후를 감지한 경찰관들이 택시를 정차시키자 택시 기사는 "아이가 매우 아픈데 병원으로 빨리 데려가야 한다"며 도움을 요청했습니다.

차량 뒷좌석에는 보호자와 2세 유아가 타고 있었습니다.

아이는 전날부터 고열과 구토 증상을 보인 데 이어 어린이집 하원 이후 상태가 급격히 악화한 것으로 전해졌습니다.

당시 유아는 청색증까지 보이며 의식을 잃어가는 위급한 상황이었습니다.

보호자는 조금이라도 빨리 병원에 도착하기 위해 택시를 이용하고 있었지만, 퇴근 시간대 차량 정체로 이동에 어려움을 겪고 있었습니다.

상황의 긴급성을 판단한 경찰관들은 즉시 보호자와 유아를 순찰차에 옮겨 태운 뒤 사이렌을 울리며 인근 병원으로 이동했습니다.

퇴근 시간과 겹치며 고성군 죽왕면 문암교에서 속초의료원까지는 약 30분가량이 소요될 것으로 보였지만, 경찰의 신속한 조치로 약 10분 만에 병원에 도착할 수 있었습니다.

유아는 곧바로 응급진료를 받은 뒤 건강을 회복했으며, 당일 무사히 퇴원한 것으로 확인됐습니다.

이번 구조 활동은 현장의 작은 이상 징후도 놓치지 않은 경찰관들의 세심한 관찰과 신속한 판단이 인명 구조로 이어진 사례로 평가받습니다.

경찰은 두 경찰관의 공로를 인정해 표창을 신청할 예정입니다.

이러한 활약이 담긴 영상은 강원경찰청 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 등을 통해 확인할 수 있습니다.
 
(사진=강원경찰청 유튜브 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지