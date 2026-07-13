비상등 켠 과속 택시 이상징후 포착한 경찰…2세 유아 살렸다

▲ 택시 멈춰 세운 경찰

퇴근길 비상등을 켠 채 과속하는 택시를 수상히 여긴 경찰관들이 차량을 확인한 결과 의식을 잃어가던 유아를 발견하고 병원 이송을 도와 소중한 생명을 구했습니다.오늘(13일) 강원경찰청에 따르면 지난 5월 28일 오후 7시 31분 고성경찰서 토성파출소 소속 박 모 경사와 전 모 순경은 탄력 순찰 근무를 하던 중 비상등을 켜고 다른 차량보다 빠르게 주행하는 택시 한 대를 발견했습니다.이에 이상 징후를 감지한 경찰관들이 택시를 정차시키자 택시 기사는 "아이가 매우 아픈데 병원으로 빨리 데려가야 한다"며 도움을 요청했습니다.차량 뒷좌석에는 보호자와 2세 유아가 타고 있었습니다.아이는 전날부터 고열과 구토 증상을 보인 데 이어 어린이집 하원 이후 상태가 급격히 악화한 것으로 전해졌습니다.당시 유아는 청색증까지 보이며 의식을 잃어가는 위급한 상황이었습니다.보호자는 조금이라도 빨리 병원에 도착하기 위해 택시를 이용하고 있었지만, 퇴근 시간대 차량 정체로 이동에 어려움을 겪고 있었습니다.상황의 긴급성을 판단한 경찰관들은 즉시 보호자와 유아를 순찰차에 옮겨 태운 뒤 사이렌을 울리며 인근 병원으로 이동했습니다.퇴근 시간과 겹치며 고성군 죽왕면 문암교에서 속초의료원까지는 약 30분가량이 소요될 것으로 보였지만, 경찰의 신속한 조치로 약 10분 만에 병원에 도착할 수 있었습니다.유아는 곧바로 응급진료를 받은 뒤 건강을 회복했으며, 당일 무사히 퇴원한 것으로 확인됐습니다.이번 구조 활동은 현장의 작은 이상 징후도 놓치지 않은 경찰관들의 세심한 관찰과 신속한 판단이 인명 구조로 이어진 사례로 평가받습니다.경찰은 두 경찰관의 공로를 인정해 표창을 신청할 예정입니다.이러한 활약이 담긴 영상은 강원경찰청 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 등을 통해 확인할 수 있습니다.(사진=강원경찰청 유튜브 캡처, 연합뉴스)