[자막뉴스] "코스피, 금융위기 때보다 싸다"…타이완 3분의 1 '역대급 저평가' 이것 때문

최근 코스피가 반도체 기업들의 실적 호조에 힘입어 큰 폭으로 상승했음에도, 평가 가치는 오히려 글로벌 금융위기 당시보다 낮다는 분석이 나왔습니다.



블룸버그 통신은 지난 9일 기준 코스피의 12개월 선행 주가수익비율, PER은 6.35배로, 금융 위기가 한창이던 2008년 10월 26일 기록한 6.82배보다 낮은 수준이라고 밝혔습니다.



52주 내 최고치인 11.98배와 비교하면 절반 가까이 낮아진 수준입니다.



코스피는 올해 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 급증에 힘입어 77% 급등했습니다.



대부분의 강세장과 달리 이번 랠리는 투자 심리 과열이 아니라 실제 기업 이익이 예상보다 훨씬 크게 늘어난 데 따른 결과로 분석됩니다.



올해 들어 코스피 12개월 선행 주당순이익 추정치는 약 170% 상향됐습니다.



2006년 이후 가장 높은 상승률입니다.



현재 코스피의 밸류에이션, 적정 주가 가치는 반도체 비중이 비슷한 타이완 자취안지수의 3분의 1 수준에 불과해 고질적인 '코리아 디스카운트' 현상이 이어지고 있다고 매체는 분석했습니다.



블룸버그는 코스피는 기업 지배구조 문제와 삼성전자·SK하이닉스의 경기순환적 이익 구조 탓에 이른바 '코리아 디스카운트'로 오랫동안 저평가 돼왔다고 짚었습니다.



투자자들 시각은 엇갈립니다.



자산관리 회사인 인도수에즈 웰스 매니지먼트의 아시아 수석전략가는 "이들 종목에 노출이 크지 않다면 AI 테마와 연계된 포트폴리오 성장 요소를 확보하기에 좋은 시점"이라고 말했습니다.



반면 투자은행 삭소마켓의 수석투자전략가는 "한국은 메모리 슈퍼사이클이 여전히 힘을 갖고 있다는 증거가 필요하다"며 저평가 자체가 매수 이유는 아니라고 지적했습니다.



외신들은 SK하이닉스의 미국 상장 추진 등이 저평가 해소의 계기가 될 수 있다고 보면서도, 중국 기업들의 추격과 반도체주의 높은 변동성은 여전히 투자 리스크 요인이라고 진단했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)