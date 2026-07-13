"화장실서도 말 못 해"…'김부장' 윤경호, '13시간 묵언수행' 시작했다

배우 윤경호가 SBS 금토드라마 '김부장'의 압도적인 흥행에 보답하기 위해 '13시간 묵언수행' 공약 이행에 나섰다.



13일 윤경호는 자신의 SNS를 통해 "오늘 아침 7시 묵언수행 시작했습니다"라는 짤막한 글과 함께 공약 실천 시작을 알리는 영상을 공개했다.



공개된 영상 속 윤경호는 비장한 표정으로 "선서! 나 윤경호는 감사한 마음을 담아 양심에 따라 한치의 거짓도 없이, 카메라가 함께 하지 못하는 샤워 공간이나 화장실 등 개인적인 장소를 포함해서 모든 순간 성실히 (묵언수행을) 수행할 것을 선서합니다"라고 선언했다.



이어 윤경호는 "여러분, 지금부터 13시간 묵언수행 시작하겠습니다"라고 알리며 13시간의 카운트다운을 본격적으로 시작했다.



앞서 지난달 25일 진행된 '김부장' 제작발표회에서 윤경호는 "소지섭 선배가 13년 만에 SBS를 다시 찾았으니, (시청률) 13%를 넘게 된다면, 스케줄만 잘 조율된다면 13일간 묵언수행을 하겠다. 그게 아니면 13시간만이라도 하겠다"라고 공약을 말한 바 있다.



연예계에서 말 많기로 유명한 윤경호가 스스로 '묵언수행'이라는 공약을 들고 나왔는데, '김부장'은 방송 2회 만에 전국 시청률 15.7%를 달성하며 공약 기준인 13%를 가뿐히 넘겼다. 심지어 가장 최근 방영된 6회는 무려 22.3% 라는 경이적인 자체 최고 시청률을 경신, 올해 최고 흥행작으로 우뚝 섰다.



이에 따라 윤경호는 팬들과의 약속을 지키기 위해 공약 이행을 확정 지었다. 그는 공약 이행일인 이날 오후, 생방송으로 진행되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 게스트 출격이 예정되어 있어, 말 한마디 없이 라디오 방송을 진행해야 한다. 라디오 방송이 끝난 이후인 이날 오후 4시부터는 목동 SBS 방송센터에서 팬사인회도 진행된다.



한편, 대세 드라마로 우뚝 선 '김부장'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 세상에서 가장 평범한 아빠가 납치된 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 처절한 싸움을 벌이는 '아빠 유니버스' 복수 액션 드라마로, 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분에 SBS에서 방송된다.



[사진=윤경호 인스타그램 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)