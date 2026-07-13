"가짜 코인 거래 앱 주의" 빗썸, 사기 예방 가이드 공개

▲ 빗썸

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빗썸이 7월 정보보호 캠페인의 일환으로 '가짜 거래 앱 사기' 예방 가이드를 공개했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.빗썸은 최근 가짜 거래 앱 사기가 기승을 부리는 가운데 이들 앱이 초기에는 정상 앱처럼 작동하다가 업데이트를 통해 악성 기능을 몰래 삽입하는 등 수법이 갈수록 교묘해지고 있다며 이용자의 각별한 주의를 당부했습니다.또 앱은 반드시 공식 홈페이지를 통해 설치하고, 개발사명이 회사명과 일치하는지 확인하는 한편 거래와 무관한 권한을 요구하거나 배터리·데이터 사용량이 급증할 경우 가짜 앱을 의심하는 등 '3대 보안 원칙'을 지켜달라고 강조했습니다.빗썸은 이미 가짜 앱을 설치하거나 실행했다면 추가 정보 유출이나 원격 제어를 막기 위해 와이파이와 모바일 데이터를 포함한 모든 네트워크 연결을 즉시 차단해야 한다고 설명했습니다.이어 비밀번호 변경과 2차 인증(2FA) 재설정, API(응용 프로그램 인터페이스) 키 삭제 등 계정 보호 조치를 취하고, 이상 거래가 확인되면 빗썸 투자자보호센터에 연락해 계정을 동결할 것을 안내했습니다.빗썸은 피해 유형에 따라 해킹·악성코드는 한국인터넷진흥원(KISA) 118상담센터, 사이버 사기와 보이스피싱은 경찰청, 금융 관련 사기는 금융감독원에 각각 신고해 도움을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.(사진=빗썸 제공, 연합뉴스)