[자막뉴스] "프랑스인 없이 성과 내는 프랑스팀"…프랑스팀 콕 집어 또 터진 인종차별

'무적 함대' 스페인이 오는 15일 '아트 축구' 프랑스와 2026 북중미 월드컵 결승행 티켓을 놓고 격돌하는 가운데 프랑스 대표팀을 두고 또다시 인종차별적 발언이 나와 논란이 되고 있습니다.



마리아노 라호이 전 스페인 총리는 최근 현지 매체 엘 데바테에 기고한 칼럼에서 프랑스 대표팀을 깎아내리는 발언을 했다고 프랑스 RMC 스포츠가 보도했습니다.



라호이 전 총리는 2011년 12월~2018년 5월 스페인 총리를 역임했습니다.



라호이 전 총리는 칼럼에서 스페인의 준결승 진출을 축하하면서 상대팀인 프랑스 대표팀에 대해 언급했습니다.



그는 "프랑스는 2차례 월드컵 우승을 차지했고 지난 대회 준우승팀이라는 점을 기억해야 한다"며 "이번 월드컵에서도 모든 경기에서 이겼고 현재 피파 랭킹 1위"라고 평가했습니다.



이렇게 치켜세운 뒤 곧바로 문제의 발언이 나왔습니다.



"선수단의 수준 역시 매우 높다"면서 "프랑스인 없이도 이 모든 성과를 내고 있다"고 말한 겁니다.



프랑스 대표팀에 다양한 인종과 이민자 가정 출신 선수가 많다는 점을 비꼬듯 말한 것인데, 이 발언이 인종 차별의 의미를 담고 있다는 지적이 당장 터져 나왔습니다.



라호이 전 총리의 발언은 앞서 프랑스 대표팀의 주장 음바페를 향해 사상 최악의 인종차별 발언이 나온 지 일주일 만에 나온 것이라 논란이 더 증폭됐습니다.



앞서 프랑스와 16강전에서 대결한 파라과이의 셀레스테 아마리야 상원의원은 음바페를 겨냥해 "식민지 시대의 카메룬 출신으로, 필사적으로 프랑스인인 척하는 사람"이라는 인종차별적 발언을 해 프랑스 측의 거센 항의를 받은 바 있습니다.



음바페는 카메룬 출신 아버지와 알제리계 어머니 사이에서 태어난 이민자 후손입니다.



아마리야 의원 측은 "표현의 자유"라며 사과의 뜻이 없다고 밝혔지만, 그가 속한 파라과이 상원까지 나서서 그의 발언에 반대하는 결의안을 가결했습니다.



유럽 축구 강호 프랑스와 스페인의 준결승전은 한국시간 모레(15일) 새벽 4시에 미국 댈러스 스타디움에서 치러집니다.



이번 대회 4강에선 FIFA 랭킹 '빅4'가 모두 살아남았는데 피파랭킹 상위 4개국이 나란히 4강전에 오른 건 월드컵 역사상 처음입니다.