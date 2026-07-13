이 대통령이 "피자라도 보내라" 한 가짜뉴스 수사팀에 특별포상

▲ 경찰청

중동발 경제 위기에 정부가 달러를 강제로 매각하게 할 것이라는 내용의 가짜뉴스를 수사한 경찰관들이 특별성과 포상금을 받았습니다.경찰청은 지난 7일 특별성과 포상금 심의위원회를 거쳐 11건에 총 9천700만 원을 경찰관들에게 지급했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.지난 1월부터 시행된 경찰 특별성과 포상금은 올해만 여섯 번째 지급됐습니다.최대 3천만 원까지 포상이 가능합니다.경기남부경찰청 사이버범죄수사2대 이 모 경위 등 3명은 '달러 강제매각설'을 유포한 혐의(전기통신기본법 위반)로 5명을 송치해 포상금 1천500만 원을 받았습니다.수사팀은 사건 초기 피의자를 특정할 단서가 거의 없었고, 허위 정보 유포 사건과 관련한 유사 판례나 참고 사례가 많지 않아 어려움을 겪었다고 경찰청은 전했습니다.이 경위는 "인터넷 서비스 사업자로부터 확보한 자료를 토대로 게시자를 특정하는 데 집중했던 기존 방식에서 벗어나 허위 게시물의 생성과 확산 과정을 역추적하는 방향으로 수사를 전환해 피의자 신원을 특정할 수 있었다"고 말했습니다.이재명 대통령도 중동 사태 관련 허위·조작정보 대응 성과를 보고받은 뒤 "피자라도 보내라"고 칭찬했고, 실제로 당일 피자가 도착했다고 경찰청은 전했습니다.수사관들은 "반신반의했지만, 대통령 명의의 피자가 그날 오후 사무실에 도착했고, 기억에 오래 남을 것 같다"고 소회를 밝혔습니다.1조 3천억 원대 도박 사이트들을 운영한 63명(5명 구속)을 검거한 경남청 사이버범죄수사대 등 3명, 판돈 33억 원의 도박 사이트를 3주간 운영한 일당 23명(3명 구속)을 검거한 울산청 범죄예방대응과 박 모 경위 등 3명은 각각 700만 원을 받았습니다.또 아동·청소년 성착취물 등 12만여 개를 게시·유포한 2명을 구속한 전남청 사이버범죄수사대 박 모 경위 등 3명에게도 1천200만 원이 지급됐습니다.이외에도 ▲ 보복대행 범죄 수사(인천청 광역범죄수사대 강 모 경감 등 3명·포상금 1천만 원) ▲ 현장 경찰관에 대한 특이·반발 민원 해결(경찰청 감사담당관 황 모 행정관 등 3명·포상금 1천만 원) ▲ 고액 체납 대포차 매매업자 검거(경남청 교통과 진 모 경감 등 3명·포상금 700만 원) 등 경찰관이 포상금을 받았습니다.유재성 경찰청장 직무대행은 "앞으로도 국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 성과 중심의 조직 문화를 확고히 정착시키겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)