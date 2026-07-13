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인사 비위 혐의 수사…김하수 전 청도군수 숨진 채 발견

작성 2026.07.13 09:00 수정 2026.07.13 09:26 조회수
인사 비위 혐의 수사…김하수 전 청도군수 숨진 채 발견
지난 6월 지방선거에서 낙선한 김하수 전 경북 청도군수가 숨진 채 발견됐습니다.

소방 관계자는 오늘(13일) 오전 7시쯤 청도군 청도읍의 한 야산을 수색하던 중 숨져 있는 김 전 군수를 발견했습니다.

김 전 군수는 재임 당시 인사 관련 비위 혐의로 경찰 수사를 받아왔습니다.

최근에는 인사 비위에 연루됐다는 의혹을 받던 측근이 스스로 목숨을 끊었고, 다른 관련자 일부는 구속되기도 했습니다.

김 전 군수는 지난 1월 군청 직원 1명과 함께 요양원 원장의 집에 무단으로 들어간 공동주거침입 혐의로 검찰에 송치된 바 있습니다.

김 전 군수는 지난 6월 지방선거에서 국민의힘 공천을 받아 재선에 도전했지만, 무소속 박권현 후보에게 패했습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
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