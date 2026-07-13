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이란 갈레노에이 감독, 내년 1월 아시안컵까지 계약 연장 확정

배정훈 기자
작성 2026.07.13 08:25 조회수
이란 축구대표팀의 아미르 갈레노에이 감독
▲ 이란 축구대표팀의 아미르 갈레노에이 감독

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 3무를 기록하며 아쉽게 32강 진출을 놓친 이란 축구 대표팀의 아미르 갈레노에이 감독이 내년 1월 사우디아라비아 아시안컵까지 지휘봉을 잡습니다.

이란 테헤란 타임스는 13일(한국시간) "이란축구협회가 북중미 월드컵 조별리그 G조에서 탈락한 갈레노에이 감독을 계속 신임하기로 했다"라고 전했습니다.

메흐디 타지 이란축구협회장은 "갈레노에이 감독이 대표팀 사령탑을 계속 맡을 것"이라며 "이미 갈레노에이 감독은 아시안컵 운영 계획까지 제출했다.

9월부터 예정된 A매치 데이를 위한 국가대표팀 훈련 캠프가 조만간 소집될 예정"이라고 설명했습니다.

이란은 이번 북중미 월드컵 조별리그 G조에서 뉴질랜드(2-2), 벨기에(0-0), 이집트(1-1)와 모두 비기면서 조 3위를 차지하며 아쉽게 32강 직행권을 놓쳤습니다.

이란은 이번 대회에서 무패를 기록하고도 각 조 3위 팀 가운데 9위를 차지해 상위 8위 팀까지 주어지는 32강 티켓을 아쉽게 놓쳤습니다.

갈레노에이 감독은 앞서 2006∼2007년 대표팀을 지휘한 뒤 자국 프로리그 사령탑을 맡아오다 2023년 3월부터 두 번째 대표팀 사령탑 임기를 이어왔습니다.

그는 2007년 아시안컵에서 이란을 8강까지 이끌었고, 2023년 아시안컵에선 4강 진출을 이뤄냈습니다.
 
(사진=게티이미지)
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