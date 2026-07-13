신네르, 츠베레프 꺾고 윔블던 2연패…메이저 통산 5회 우승

▲ 2년 연속 우승 트로피 차지한 신네르

남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 2026 윔블던 테니스대회(총상금 6천420만 파운드) 우승을 차지하며 대회 2연패를 이뤘습니다.신네르는 12일(현지시간) 영국 런던의 올잉글랜드클럽에서 열린 대회 마지막 날 남자 단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(3위·독일)에게 3시간 46분 만에 3-1(6-7<7-9> 7-6<7-2> 6-3 6-4)로 승리했습니다.지난해 대회 결승에서 첫 윔블던 우승을 달성한 신네르는 이로써 대회 2연패를 이뤄내고 메이저 대회 통산 우승 횟수는 5회로 늘렸습니다.라이벌인 카를로스 알카라스(2위·스페인)와 윔블던 우승 횟수에서 동률을 이뤘고, 메이저 우승 횟수에서는 격차를 2회로 좁혔습니다.이번 대회엔 알카라스가 손목 부상으로 불참했습니다.신네르는 올해 프랑스오픈 2회전에서 폭염에 고전하다가 충격 탈락한 아쉬움도 씻어냈습니다.신네르는 츠베레프와 상대 전적에서 최근 10연승을 포함해 11승 4패로 격차를 벌렸습니다.새로 발표될 세계랭킹에서 신네르는 1위를 지킵니다.준우승한 츠베레프는 알카라스를 제치고 2위로 올라서게 됩니다.신네르가 받는 우승 상금은 360만 파운드(약 72억 5천만 원)입니다.올해 프랑스오픈에서 메이저 대회 결승 도전 3전 4기로 첫 우승을 이뤄냈던 츠베레프는 그 기세를 이번 대회에서도 이어가려 했으나 윔블던 첫 우승은 다음을 기약하게 됐습니다.다만, 윔블던에 약했던 모습에서 벗어나 처음으로 대회 8강 고지에 오른 데 이어 결승 무대까지 찍으며 확실한 '올라운더'로 거듭난 건 작지 않은 성괍니다.츠베레프는 신네르와 알카라스의 양강 구도를 깨뜨릴 수 있는 선수로 자리매김했습니다.1세트부터 타이브레이크까지 가는 접전이 펼쳐졌습니다.6-6에서 신네르가 서브에이스를 올리자 츠베레프도 서브에이스를 때려내며 맞섰습니다.츠베레프는 이어 백핸드, 포핸드 위너를 잇달아 터뜨리고 세트를 가져갔습니다.또다시 타이브레이크까지 간 2세트는 신네르의 차지였습니다.포핸드 싸움에서 앞서며 승부를 원점으로 돌렸습니다.3세트부터 샷의 정확도와 체력에서 앞선 모습을 보인 신네르가 경기 주도권을 틀어쥐었습니다.특히 츠베레프는 3세트 중반 신네르의 드롭샷에 대응하려다 미끄러진 게 치명적이었습니다.오른쪽 무릎을 부여잡고 고통스러워한 그의 움직임은 다소 무뎌졌습니다.신네르는 세트 점수 2-1로 앞선 채 맞은 4세트, 츠베레프의 4번째 서브 게임을 브레이크해내며 승리를 예감케 했습니다.코트 깊숙한 곳을 찔러 츠베레프가 손도 대지 못한 포핸드로 챔피언십 포인트를 올린 신네르는 곧바로 코트에 드러누워 2연패 달성의 기쁨을 만끽했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)