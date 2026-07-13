북한 총리, 중국 총리에 감사전문…"조중친선 전면적 확대발전 노력"

▲ 북중 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년 기념행사 참석을 위해 중국을 방문중인 박태성 북한 내각 총리가 10일 시진핑 중국 국가주석을 만났다고 조선중앙통신이 11일 보도했다.

북중 우호조약 65주년을 맞아 방중했던 박태성 북한 내각 총리가 어제 베이징과 톈진 등을 참관한 뒤 귀국했습니다.박 총리는 리창 중국 국무원 총리에게 감사전문을 보내 양국 관계를 전면적으로 확대 발전시키기 위해 함께 노력하자는 뜻을 전했다고 조선중앙통신이 보도습니다.박 총리는 중국 공식 방문을 마치고 귀국하면서 리 총리에게 보낸 감사전문에서 정부 대표단을 환대해준 데에 감사를 표하면서 "이번 방문이 성과적으로 진행된 데 대해 만족스럽게 생각한다"고 밝혔습니다.이어 "중국 동지들과 함께 전통적인 조중(북중) 친선협조관계를 새 시대의 요구에 맞게 전면적으로 확대 발전시켜나가기 위해 공동으로 노력할 용의"를 표명했다고 중앙통신은 전했습니다.북한 대표단은 방중 일정 마지막날인 12일 베이징과 톈진의 여러 곳을 참관한 뒤 귀국길에 올랐습니다.대표단은 베이징에서는 중국공산당 역사전시관을 찾아 전시물을 둘러봤으며 베이징시 궤도교통지휘중심(도시철도관제센터)를 방문했습니다.박태성 총리는 중국공산당 역사전시관 방명록에 "중국 인민이 중국 공산당 영도 밑에 사회주의 현대화 국가 건설에서 끊임없이 새로운 성과를 거두기 바란다"는 글을 남겼습니다.대표단은 이에 앞서 톈진시에서 중국자원순환집단유한공사 녹색저탄소순환경제 시범기지를 비롯한 여러 곳을 참가랬으며 톈진시 당 위원회 서기가 주최한 환영연회에 참석했습니다.일정을 마친 대표단은 우정룽 중국 국무원 비서장, 왕야쥔 주북 중국대사, 화춘잉 중국 외교부 부부장, 리룡남 주중 북한대사 등의 전송을 받으며 전용기편으로 베이징을 떠났습니다.평양국제비행장에 도착해서는 김덕훈 내각 제1부총리, 안현민 당 중앙위원회 부부장, 김선경 외무성 부상, 주북한 중국대사관 관계자 등이 마중했다고 중앙통신은 전했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)