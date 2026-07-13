한은 "반도체 수요 증가보다 공급 확대 더뎌"…고점론 일축

▲ 나스닥 ADR 거래 개시 알리는 SK하이닉스

반도체 경기가 정점을 이미 통과했다는 이른바 '반도체 고점론'에 한국은행이 분명히 선을 그었습니다.오늘(13일) 한은이 국민의힘 박성훈 의원에게 제출한 서면질의답변에 따르면, 한은은 반도체 경기가 꺾이지 않은 이유로 공급 우위 시장 상황을 들었습니다."AI 인프라 투자로 반도체 수요가 크게 증가한 데 비해 공급 확대 속도는 더디다"는 것입니다.한은은 반도체 수요와 관련, "이번 확장기는 AI 확산에 따른 산업 생태계의 근본적 변화가 기대되는 상황에서, 기업의 경쟁적 투자가 견인하고 있다는 점에서 과거 확장기와 차이가 있다"고 지적했습니다.공급 측면에서는 "고성능 제품의 기술적 어려움으로 제품 양산에 상당한 시간이 소요된다"며 "고대역폭 메모리(HBM) 등 주문형 제품이 주도하고 있다는 점에서 과거보다 공급 확대 속도가 제약된다"고 평가했습니다.이런 점을 고려할 때 "글로벌 반도체 경기는 상당 기간 확장세를 이어갈 전망"이라는 게 한은 결론입니다.한은은 "현재 반도체 경기는 데이터센터 등 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 호조로 과거 확장세를 훨씬 뛰어넘는 강한 흐름을 나타내고 있다"고 분석했습니다.한은은 현재 반도체 경기 확장 국면이 2023년 3월 이후 40개월째 지속되고 있다고 평가했습니다.이는 2000∼2020년 다섯 차례 확장기의 평균 기간인 29개월을 이미 상회하고 있습니다.한은은 해외 투자은행(IB) 의견을 인용하는 방식으로, 반도체 경기 확장이 여전히 유효하다는 점을 거듭 시사했습니다.한은은 "AI 기술 확산 속도와 범위, 수익성 등을 둘러싼 불확실성이 있다"면서도 "JP모건, 골드만삭스, 모건스탠리 등 주요 IB들은 대체로 글로벌 반도체 경기가 적어도 내년까지 호조를 이어갈 것으로 전망한다"고 전했습니다.이는 반도체 경기 확장이 올해까지 이어질 것이라는 기존 한은 평가에서 한발 더 나아간 내용으로 풀이됩니다.앞서 이지호 한은 부총재보(당시 조사국장)는 작년 11월 경제전망 브리핑에서 "반도체 사이클이 내년(2026년)까지 좀 더 이어질 것"이라며 "2027년까지 갈지는 사실 잘 모르겠다"고 언급했습니다.전임 이창용 한은 총재는 지난 1월 기자간담회에서 'AI 버블론'과 관련, "AI 산업에서 누가 승자가 되더라도 반도체는 써야 한다"며 "관련 산업이 적어도 1년 시계에서 전망이 좋다고 생각한다"고 말했습니다.이런 입장 변화는 최근 예상을 뛰어넘는 반도체 수출 실적 등을 고려한 결과로 풀이됩니다.통관 기준 반도체 수출의 전년 대비 증가율은 지난 4월 171.4%, 5월 167.7%에 달했습니다.월간 수출액 1천억 달러를 돌파한 6월에는 증가세가 더 가팔라진 것으로 추정됩니다.신현송 한은 총재는 오는 16일 금융통화위원회 통화정책방향 회의 후 기자간담회에서 최근 경제 상황과 함께 반도체 경기 전망 등을 언급할 것으로 예상됩니다.(사진=SK하이닉스 제공, 연합뉴스)