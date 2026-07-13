1. 전국 열대야 주의보…정전에 온열질환 사망자까지



전국 대부분 지역에 열대야 주의보가 내려졌습니다. 충남 천안시의 한 비닐하우스에서는 80대 남성 1명이 온열 질환 때문에 숨진 것으로 추정됩니다.



2. 장윤기, 오늘 2차 공판…'성폭행 의도' 인정하나



장윤기 사건의 1심 두 번째 공판이 오늘(13일) 열립니다. 검찰 보완 수사를 통해 처음 알려진 성폭행 의도를 장윤기 측이 인정할지 주목됩니다.



3. "보완수사권 폐지는 위헌"…여권서도 우려 목소리



이석연 국민 통합 위원장이 검찰의 보완수사권을 완전히 폐지하는 것은 헌법에 위배된다는 입장을 밝혔습니다. 민주당 내부에서도 보완이 필요하다는 의견이 나오고 있습니다.



4. "사정 없이 이란 공습"…"해협, 원자폭탄보다 중요"



트럼프 대통령이 이란을 사정없이 공습했고, 이란의 봉쇄 선언과 달리 호르무즈 해협은 여전히 열려있다고 주장했습니다. 그러나 이란 최고지도자 군사고문은 "호르무즈가 원자폭탄 수십 개보다 중요하다"며 호르무즈 통행권을 놓을 뜻이 없음을 분명히 했습니다.