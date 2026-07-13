미국 노인 울린 120억 원 로맨스 스캠…가나 인플루언서 덜미

▲ 로맨스 스캠

소셜미디어에서 고급 자동차 등 호화 생활을 과시해 온 가나의 한 인플루언서가 미국 노인들을 상대로 한 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)으로 800만 달러(약 120억 원) 넘게 가로챈 혐의로 미국에 범죄인 인도됐습니다.10일(현지시간) 영국 BBC 방송과 모던가나 등 현지 언론에 따르면 '아부 트리카'라는 이름으로 10만 명 이상의 팔로워를 둔 가나인 인플루언서 프레데릭 쿠미는 전날 미국으로 이송됐습니다.쿠미는 인공지능(AI) 도구를 이용해 가짜 온라인 신분을 만들어 소셜미디어와 데이팅 사이트에서 피해자들에게 접근해 친밀한 대화로 신뢰를 쌓은 뒤 돈을 가로챈 혐의를 받습니다.피해자들과 충분히 친해졌다고 판단되면 긴급한 의료비나 여행 경비, 투자 기회 등을 핑계로 돈이나 귀중품을 요구하는 수법으로 사기를 벌인 것으로 알려졌습니다.쿠미는 지난해 가나와 미국의 공조 수사 끝에 체포됐습니다.미국 정부는 노인학대 예방 및 기소법 등을 적용해 그를 기소했으며 가나 정부에 범죄인인도를 요청했습니다.사기·돈세탁 등 유죄가 인정되면 쿠미는 최대 20년의 징역형을 받을 것으로 BBC는 전망했습니다.쿠미의 변호인은 가나 정부가 법원의 최종 판결이 나기 전에 그를 인도했고 이 과정에 변호인의 조력도 받지 못했다며 위헌을 주장했지만, 가나 정부는 적법한 절차를 거쳐 인도된 것이라고 반박했습니다.최근 미국 정부는 서아프리카 등을 기반으로 활동하며 미국 노인들을 노리는 범죄조직에 대한 단속을 강화하고 있습니다.앞서 미국인을 상대로 로맨스 스캠과 허위 상속 사기를 벌인 혐의로 지난해 체포돼 미국으로 인도된 다른 가나인 '다다 조 리믹스'는 지난주 440만 달러 규모의 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 BBC는 전했습니다.(사진=연합뉴스)