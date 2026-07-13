[날씨] 오늘 폭염 절정…서울 33도·대구 36도

월요일인 오늘(13일) 폭염이 절정에 이르겠습니다.



어제 서울에도 올해 첫 열대야주의보가 발효된 가운데 현재도 서울 기온 27.6도로 밤사이에도 25도를 웃돌며 이틀째 열대야가 예상됩니다.



자세한 지역별 현재 기온 강릉 27.4도, 광주 27.8도 등 대부분 지역 25도를 웃돌겠습니다.



일부 동쪽 산지와 제주를 제외하고는 대부분 지역에도 폭염 특보도 내려져 있습니다.



오늘도 지형적인 영향을 받는 영남 지역 경주 37도까지 치솟겠고요.



서울도 33도에 습도가 높아 체감온도는 이보다 1~2도가량 더 높겠습니다.



자세한 지역별 낮 기온 청주와 대전 35도, 강릉과 대구 36도까지 오르겠습니다.



한편 오후에 중부와 전북 지역은 소나기가 지날 때 있겠고요.



오늘 제주와 전남, 경남 서부 지역은 5에서 20mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



비가 내리는 일부 남부와 제주를 제외하고는 오늘 전국의 자외선이 무척 강할 텐데요.



특히 서울을 비롯한 서쪽 지역을 중심으로 자외선 지수 매우 위험 수준까지 오르겠습니다.



내일과 모레는 전국에 비가, 목요일과 금요일에는 남부를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



특히 내일 내리는 비는 밤사이 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 예상돼 주의하셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)