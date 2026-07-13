방탄소년단 '스윔' 표절 의혹에…"독립 창작물"

방탄소년단의 노래 '스윔'이 미국 작곡가들의 곡을 표절했다는 주장이 나오자, 소속사는 독립적 창작물이라며 강경 대응을 예고했습니다.



최근 빌보드는 미국 작곡가 3명이 방탄소년단의 스윔과 자신들의 데모곡이 상당히 비슷하다며 소송을 제기했다고 보도했습니다.



이들은 스윔의 작곡진과 방탄소년단의 소속사 빅히트 뮤직 등을 상대로 소송을 냈는데, 작곡에 참여한 멤버 RM은 포함시키지 않은 것으로 알려졌습니다.



세 사람은 지난해 3월부터 업계 여러 곳에 자신들의 데모곡을 보냈고, 스윔 작곡가 일부에게도 데모곡을 공유했다고 주장했습니다.



이에 대해 빅히트 뮤직은 세 사람의 일방적인 주장이라고 입장을 냈습니다.



스윔은 독립적 창작물이라고 강조하면서 법적 절차를 통해 강경 대응할 예정이라고 덧붙였습니다.



(화면출처 : HYBE LABELS)