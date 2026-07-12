미 "이란, 호르무즈 통제하지 않아…미군이 항행자유 보장 대비"

미군은 현지시각으로 12일 호르무즈 해협에서 민간 선박 통항이 자유롭게 이뤄지도록 대비하고 있으며, 이란이 통제권을 행사하고 있지 않다고 밝혔습니다.



중동 지역 군사 작전을 총괄 지휘하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "호르무즈 해협은 이 국제수로를 합법적으로 통과하려는 모든 선박에 열려 있다"고 적었습니다.



이어 "미군은 이란의 공격, 괴롭힘, 위협, 자의적 선언에 불구하고 항행의 자유가 보장될 수 있도록 배치돼 있고 대비하고 있다"고 밝혔습니다.



이란 이슬람혁명수비대는 이날 성명을 통해 호르무즈 해협을 다시 전면 봉쇄한다고 선언했으나, 미 중부사령부는 이란의 봉쇄는 이뤄지지 않으며, 이란이 민간 선박을 공격하면 미군이 이를 응징하겠다는 것을 강조한 것으로 풀이됩니다.



실제 이란은 이날 해협을 지나는 상선을 공격하고서 이런 성명을 발표했고, 중부사령부는 이란 남부 주요 군사시설들에 공습을 재개했습니다.



중부사령부는 "이란은 이 해협을 통제하지 않는다"며 현재 호르무즈 해협에서 자유로운 선박 통항을 위한 바닷길이 열려 있다고 밝혔습니다.



중부사령부는 또한 지난 두 달 동안 미군이 800척 이상의 선박과 4억 배럴 이상의 원유가 호르무즈 해협을 통과하도록 지원했으며, 지난 1주일 동안은 140척 이상이 해협을 통과했다고 전했습니다.