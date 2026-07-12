"작년 군 대상 사이버공격 시도 1만 9천 건…5년 간 최대"

▲ 국민의힘 유용원 의원

지난해 군을 겨냥한 사이버 공격 시도가 최근 5년 중 최대치인 1만 9천 건 가까이 발생한 것으로 나타났습니다.오늘(12일) 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원이 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면 군 상대 사이버 공격 시도는 2021년 1만1천700건, 2022년 9천115건, 2023년 1만3천599건, 2024년 1만4천419건, 2025년 1만8천951건으로 집계됐습니다.지난해 발생한 공격 시도 중에선 홈페이지 관리자 권한을 획득하려고 하는 '홈페이지 침해 시도'가 1만8천792건으로 거의 대부분을 차지했습니다.유용원 의원실은 사이버작전사령부가 제출한 자료에서 "IP 변조 및 해외 거점 우회 등의 방식이 사용되는 사이버 공격 특성상 우리 군 대상 공격 주체를 특정하는 데는 제한이 있다"면서도 북한의 해킹 능력이 고도화되고 있다고 언급했다고 전했습니다.북한은 군 총참모부 산하 대남·해외 정보 수집 및 공작 기구인 정찰총국을 중심으로 사이버전을 수행해온 것으로 당국은 추정하고 있습니다.북한은 지난해 정찰총국을 정찰정보총국으로 확대 개편했으며, 김정은 국무위원장 주재로 지난 9일 개최된 당 중앙군사위원회 확대회의에서는 정찰정보총국의 능력을 획기적으로 제고하겠다는 방침이 제시됐습니다.반면에 군의 사이버 전문 인력 확보 여건은 오히려 악화하고 있다고 유 의원은 지적했습니다.정부는 특정 대학 학과에 선발된 학생들에게 등록금을 지원하고 졸업 후 사이버전문사관(소위)으로 임관해 7년간 의무복무를 하도록 하는 제도를 시행하고 있습니다.유 의원실에 따르면 2016∼2019년 임관한 사이버전문사관 104명 가운데 85%에 해당하는 89명이 의무복무를 마친 후 장기복무를 하지 않고 전역을 선택한 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)