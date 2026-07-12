한 총리, '적극 행정' 공무원들과 브런치…"변화 체감되는 사례 많아지길"

▲ 한성숙 국무총리와 적극행정 유공 포상자들이 12일 총리공관에서 열린 브런치에 참석, 문화관광해설사로부터 총리공관 내 천연기념물 등에 대해 설명받고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(12일) 이른바 적극행정으로 포상을 받은 공무원들을 공관으로 초청해 식사를 함께했습니다.오늘 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 '1회 열린 브런치' 행사에는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등에서 적극행정 유공 포상자 9명이 참석했습니다.적극행정은 공무원이 국민 입장에서 법령을 유연하게 해석·적용하거나 창의적·혁신적 아이디어를 추진한 사례를 뜻합니다.한 총리는 한국도로공사 김덕녕 수석연구원이 인공지능(AI)과 3차원 디지털 기술을 활용한 초정밀 도로안전진단 기술을 소개하자 "사고 예방 수준이 한 단계 더 높아질 수 있을 것"이라고 평가했습니다.이어 "현장에서는 이미 오랫동안 데이터를 축적하고 분석해 왔고 AI는 그 과정의 마지막 방점을 찍는 기술이라는 설명이 인상 깊었다"며 "기술 자체가 목적이 아니라 국민의 생명과 안전, 행정서비스를 더 좋게 만드는 수단이어야 한다"고 말했습니다.그러면서 "AI가 적극행정과 만나 국민이 변화를 체감하는 사례가 더욱 많아졌으면 좋겠다"며 "기관 간 협업과 (공공) 데이터 연계를 적극 뒷받침해 나가겠다"고 밝혔습니다.열린 브런치는 한 총리 취임 후 새로 마련된 프로그램으로 오늘 처음 열렸습니다.총리실은 "앞으로도 열린 브런치를 통해 소상공인, 청년, 연구자, 기업인 등 다양한 국민과 만나 현장의 목소리를 직접 듣고 정책으로 연결해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)