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[날씨] '체감 33도' 내일도 폭염 절정…화요일 전국 비

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작성 2026.07.12 20:57 조회수
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밤낮을 가리지 않고 무더위가 기승입니다.

저녁이 됐지만 여전히 푹푹 찌는 무더위 속에 조금이라도 더위를 식혀보려 한강공원에 나온 시민분들의 모습 볼 수 있습니다.

어젯밤 서울에는 올해 첫 열대야가 나타나기도 했고요, 오늘(12일)은 열대야 주의보가 내려졌습니다.

올해 열대야 주의보가 도입된 이후 서울에 열대야 주의보가 내려진 건 처음입니다.

전국적으로도 열대야 주의보가 확대되고 있는데요.

일부 해안가와 산간 지역을 제외하고는 열대야 주의보가 발령된 상태입니다.

내일도 대부분 지역의 체감 온도 33도 이상 오르겠고요, 특히 따뜻하고 습한 남풍이 바로 닿는 남부를 중심으로는 체감 온도가 38도까지 치솟겠습니다.

이번 더위는 화요일과 수요일 전국에 비가 내리면서 주춤할 텐데요.

비의 양이 적은 남부는 더위가 계속 이어지겠고, 중부지방도 비가 그치고 나면 다시 더위가 찾아오겠습니다.

화요일과 수요일 중부와 서부 지역에는 짧지만 강하고 많은 비가 예상돼 비 피해 대비도 하셔야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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