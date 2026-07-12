장동혁 "선거카르텔 해체하려면 국민특검 해야"

▲ 12일 오후 국민의힘 부산시당에서 열린 '6·3 참정권 박탈 사태 부산·경남권 청년·대학생 현장 간담회'에서 장동혁 국민의힘 대표가 모두발언을 하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 오늘(12일) 이재명 대통령과 민주당, 중앙선거관리위원회를 '선거 카르텔'로 규정하고 이를 해체하려면 '국민 특검'이 필요하다고 주장했습니다.장 대표는 오늘 국민의힘 부산시당에서 열린 '6.3 참정권 박탈 사태 부산·경남권 청년·대학생 현장 간담회'에서 "민주당은 이제 와서 특검을 받겠다고 하면서도 제3자 추천 특검이 공정하다고 고집한다"며 "민주당이 이야기하고 있는 단체들이 중립성과 공정성 객관성을 담보할 수 있는 진정한 제3자 맞냐"고 지적했습니다.그러면서 "중앙선관위 직무대행이 이재명 대통령 사법연수 시절 밥친구였던 위철환"이라며 "사실상 이재명 대통령이 선관위를 장악하고 있는 거나 마찬가지"라고 말했습니다.또 장 대표는 선거소청 심사를 앞두고 중앙선관위가 각 시도 선관위에 사실상 '기각 지침'을 내려 서울시선관위원 3명이 사임한 것을 언급하며 "국민들은 대통령, 민주당 선관위가 한 몸이라고 생각하고 있다"고 비판했습니다.또 "이 거대한 선거 카르텔을 해체하지 못한다면 특검을 백날 해봐야 근본적인 문제를 해결할 수 없을 것"이라며 국민 특검을 도입해야한다고 주장했습니다.신동욱 최고위원도 "선거제도가 무너져 가는 것은 민주주의 파괴의 위기 직전에 우리가 지금 몰려 있다는 것"이라며 "민주당은 선관위의 단순 선거 사무실수 정도로 이 사태를 마무리하고 싶어하는 것 같다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)