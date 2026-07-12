통일부 "해군장병 실종 수색, 송환 관련 대북 협조 요청"

동해상에서 경비 임무를 수행 중이던 해군함정의 병사 1명이 실종된 것과 관련해 통일부가 북측에 인도주의적 견지에서 수색 및 송환 협조를 요청했습니다.



통일부는 오늘(12일) 오전 동해상에서 실종된 군 장병이 NLL 이북 지역으로 표류 가능성이 있는 것으로 보인다며 북측에 수색 및 송환 협조를 요청했다고 밝혔습니다.



해군에 따르면 해당 장병의 실종이 확인된 지점은 강원 고성군 거진읍 동방 50여㎞ 해상으로 NLL 인근 지역인 걸로 전해졌습니다.



이후 해류의 움직임으로 보아 해당 장병이 NLL 이북 지역으로 표류했을 가능성도 있다고 당국은 보고 있습니다.



통일부는 "현재 우리측 해군이 실종자를 탐색 중"이라며 북측에 "인도주의적 견지에서 실종자 수색과 송환에 협조해 주기를 요청한다"고 밝혔습니다.



현재 남북 간 통신 연락선은 단절된 상태로 통일부는 언론보도 등을 통해 북측에 협조를 요청한다고 설명했습니다.



앞서 해군은 "오늘(12일) 오전 동해 거진 동방 50여 km해상에서 경비 임무를 수행하던 해군 함정 승조원 1명이 실종됐다"며 해경과 합동으로 함정과 항공기를 투입하여 실종자를 탐색 중이라고 밝혔습니다.