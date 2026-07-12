안철수 "한동훈, 국민의힘에 얼씬도 하지 말길…복당 단호히 반대"

▲ 국민의힘 안철수 의원이 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다.

안철수 국민의힘 의원이 오늘(12일) 최근 법정에서 12.3 비상계엄 당시 증언을 한 것을 두고 공방을 이어가고 있는 한동훈 의원을 향해 "복당을 단호히 반대한다"고 밝혔습니다.안 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "추경호 시장 재판에 증인으로 출석해서 2024년 12월 3일 밤에 제가 직접 듣고 확인한 사실을 그대로 증언했다"며 "당시 당사에 함께 모여 있던 분들로부터 '먼저 당사로 가자고 한 것은 한동훈 대표'라는 말씀을 들었고, 이후 당의 공식 자료를 통해 그것이 사실임을 확인했다"고 말했습니다.그러면서 "누구를 위해서도, 누구를 겨냥해서도 아닌, 오직 사실만을 증언했다"며 "그런데 한동훈 의원은 마치 제가 왜곡과 선동을 한 것처럼 몰아갔다"고 말했습니다.안 의원은 또 "정작 한동훈 의원 본인은 같은 재판에 증인으로 수차례나 소환되고도, 단 한 번도 출석하지 않았다"며 "지금이라도 본인이 주장하는 바를 공식화하기 위해 법정 증언하기를 권한다"고 밝혔습니다.안 의원은 "계엄을 막은 것은 결코 한동훈 의원 혼자가 아니다"라며 "그런데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 되어야 합니까?"라고 반문했습니다.그러면서 친한동훈계 의원들을 상대로 "법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 공격하고, 조롱하고, 매도했다"며 "한동훈 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 그가 복당하게 되면 어떻게 될 것인지 불 보듯 뻔하다"고 비판했습니다.이어 "당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것"이라며 "한 의원은 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)