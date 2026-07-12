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이준석, '정이한 자작극'에 국민의힘 배후설 제기…"이상한 제안했으면 끝장"

김보미 기자
작성 2026.07.12 14:52 조회수
이준석, '정이한 자작극'에 국민의힘 배후설 제기…"이상한 제안했으면 끝장"
▲ 개혁신당 이준석 대표

이준석 개혁싱당 대표가 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 테러 자작극과 관련해 국민의힘 관여 의혹을 제기했습니다.

이 대표는 어젯밤(11일) 페이스북을 통해 "정이한은 국민의힘에서 보좌진으로 일했던 사람"이라며 "이번 선거에서 국민의힘에서 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다"고 말했습니다.

그러면서 "국민의힘에서 누가 정이한에게 접근해서 그에게 이상한 마음을 품게 했는지 몰라서 말 안 하는 게 아니다"라며 "만약에 모 후보 캠프에서 정이한에게 이상한 제안을 했으면 귀하들은 끝장"이라고 했습니다.

부산시장 선거 과정에서 정 전 후보에게 단일화를 제안했던 국민의힘이 테러 자작극에 영향을 끼쳤을 거란 취지의 설명입니다.

지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보

정 전 후보는 부산시장 선거 당시 음료 테러를 당했다고 주장했지만 이후 자작극이었던 사실이 드러나 지난 8일 구속됐습니다.

앞서 주진우 국민의힘 의원은 지난 10일 "지난 5월 이미 경찰 조사에서 테러 자작극을 자백했다고 한다"며 "그런데도 경찰은 자백 사실을 선거가 끝날 때까지 숨겼고, 정이한은 가짜 목 깁스를 하고 테러 피해자인 척 선거를 완주했다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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