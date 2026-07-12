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안철수, '법정증언 공방' 한동훈에 재공세…"우리 당에 얼씬도 말라"

정경윤 기자
작성 2026.07.12 14:13 조회수
안철수, '법정증언 공방' 한동훈에 재공세…"우리 당에 얼씬도 말라"
▲ 국민의힘 안철수 의원이 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다.

국민의힘 안철수 의원이 최근 법정에서 12·3 비상계엄 당시 증언을 한 것을 두고 자신과 공방을 이어가고 있는 무소속 한동훈 의원을 향해 "이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다"며 복당을 단호히 반대한다고 밝혔습니다.

안 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "계엄을 막은 건 결코 한 의원 혼자가 아닌데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 돼야 하느냐"면서 이같이 말했습니다.

앞서 안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 "국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다"고 증언했고, 한 의원은 "거짓 선동"이라며 강력히 반박한 바 있습니다.

이에 대해 안 의원은 한 의원 및 친한계 의원들을 향해 "법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 공격하고, 조롱하고, 매도했다. 당내 동료를 적으로 규정하고 여론전에 몰두하는 건 개인에 대한 명예훼손이자 명백한 해당 행위"라고 비판했습니다.

이어 "한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 그가 복당하게 되면 어떻게 될 것인지 불 보듯 뻔하다"며 "당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것이며, 총선 승리는 엄두도 못 내는 파국의 상황으로 치달을 것"이라고 강조했습니다.

그는 당 윤리위에서 무소속인 한 의원 선거를 직·간접적으로 도왔던 일부 친한계 의원들의 징계안도 심사하는 것으로 알려진 것과 관련, "우리 당 공천된 후보가 있는 상태에서 우리 당 의원이 무소속 후보를 지원한 문제에 대해선 어느 정도 정리가 필요하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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